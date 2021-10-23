السبت 23 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق في مصنع ولاعات ببني سويف

حريق
حريق

نجحت قوات الحماية المدنية في إخماد حريق محدود عقب نشوبه في مصنع ولاعات بالمنطقة الصناعية في بني سويف.

تلقى اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء أسامة جمعة، مدير المباحث الجنائية، بنشوب حريق في الطابق الثاني بمصنع ولاعات كائن بمنطقة بياض العرب الصناعية.

وانتقل رجال الحماية المدنية على رأس سيارتين إطفاء إلى موقع البلاغ، وتمت السيطرة على ألسنة النيران، والتي أسفرت عن إصابة 5 عمال باختناق وهم "أحمد.م.م"، 23 عامًا، عامل، و"علي.ي.ع"، 25 عامًا، و"مصطفى.م.م"، 25 عامًا، و"ياسر.ص.أ" 28 عامًا و"طارق.خ.م"  45 عامًا، جرى نقل المصابين إلى المستشفى التخصصي.

تبين من المعاينة والتحريات أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

بني سويف المنطقة الصناعية إخماد حريق أمن بني سويف مدير المباحث رجال الحماية المدنية

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وائل لطفي

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