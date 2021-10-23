السبت 23 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إقبال متوسط على انتخابات مجلس إدارة مركز شباب المحلة الكبرى

صوره من الحدث
صوره من الحدث

انطلقت منذ صباح اليوم السبت انتخابات مركز شباب المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، لاختيار مجلس إدارة جديد لمدة 4 سنوات قادمة.

حيث يتنافس على رئاسة مركز شباب المحلة الكبرى، أحمد نور، وأحمد مصطفى ناصر وائل السعيد أبو المجد.

كما يتنافس على مقعد نائب الرئيس أحمد شوقي عبد العزيز ومحمد الأختيار وعلى مقعد أمين الصندوق محمود بركات وسامح قطب ومحمد رأفت الزعبلاوي وعلى مقعد الأعضاء تحت السن محمد النموري وشريف الشعراوي وعلياء سالم ومحمد الجرو وياسر نور الدين وولاء أحمد بدير وأحمد شفيق ومهند نظير ومحمد حسن ومحمد الفقي.

وشهدت الانتخابات إقبالًا متوسطًا من قبل الناخبين على اختيار مجلس إدارة جديد، وسط إجراءات أمنية مشددة، وذلك تحت أشراف قضائى برئاسة المستشار عصام غنيم ومديرية الشباب والرياضة بالغربية.

اقبال متوسط قبل الناخبين على اختيار مجلس ادارة جديد لمركز شباب المحلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

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