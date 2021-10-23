السبت 23 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

63 مليون جنيه لدعم «حملة» شركة مياه أسيوط والوادى الجديد

الحملة الميكانيكية
الحملة الميكانيكية

عقد اللواء أركان حرب المهندس هشام درة، رئيس مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، اجتماعا مع مسئولي الحملة الميكانيكية بالشركة؛ لمتابعة مدى جاهزية معدات الحملة الميكانيكية لمجابهة موسم الشتاء وما يصاحبه من سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار.

وفي بيان للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، شدد اللواء هشام درة، رئيس شركة أسيوط، على أهمية إجراء أعمال الصيانة العاجلة والتأكيد على جاهزية كافة معدات الشركة بصفة دائمة خلال موسم السيول لتكون على أهبة الاستعداد لأي طوارئ بالمحافظة، حيث يتم تجهيز سيارات طوارئ ومعدات تطهير لسيارات الشفط ومراجعة جاهزية ورش الإصلاح وأطقم العمالة الخاصة بها.

وصرح بأنه طبقا لخطة الإحلال والتجديد المنبثقة من العام المالي الحالي 2021، ومبادرة «حياة كريمة» الرئاسية، تم دعم منظومة الحملة الميكانيكية بعدد (4) كباش، وعدد (4) فاكيوم، و4 سيارات مدمج صغيرة، وعدد (7) سيارات كسر، بتكلفة إجمالية 50 مليون جنيه، استعدادا لتدعيم كل منطقة من مناطق الشركة بعدد من المعدات تحقيقا للاكتفاء الذاتي ورفع كفاءة الإمكانات المادية وتجهيزها بأسطول ميكانيكي خاص بها لزوم أي طارئ يحدث بالمنطقة.

وأضاف أنه جارٍ تدعيم منظومة الحملة الميكانيكية للشركة ضمن مبادرة «حياة كريمة» الرئاسية، التي تستهدف تطوير قرى الريف المصرى، والتي كان من بينها قطاعا المياه والصرف الصحي بعدد (6) لوادر حفار، وعدد (2) حفار على كوتش، بتكلفة إجمالية 13 مليون جنيه، للوقوف على جاهزية الشركة لمواجهة موسم الشتاء، وحشد كافة الجهود والاستعدات قبل وأثناء سقوط الأمطار لمراجعة أعمال التطهير ورفع كفاءة المولدات ورفع درجة الاستعداد بغرف العمليات لتتبع الوضع في المناطق الساخنة.

مياه الشرب الصرف الصحي الأحوال الجوية سقوط الأمطار مبادرة حياة كريمة القابضة لمياة الشرب مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد موسم السيول قرى الريف المصري

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