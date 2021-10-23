السبت 23 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جرينوف وسلاح.. تفاصيل مداهمة بؤرة إجرامية ومصرع أحدهم في الصف

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

تمكنت الأجهزة الأمنية  في الساعات الأولى من صباح اليوم، من ضبط 3 رشاش جرينوف و6 بنادق آليه وكمية كبيرة من مخدر الهيروين خلال مداهمة أمنية لقى  خلالها عنصر إجرامي شديد الخطورة مصرعة في تبادل إطلاق نيران مع الشرطة أثناء مداهمة لوكر إجرامي في بؤرة في منطقة الصف بمحافظة الجيزة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة تواجد عدد من العناصر الإجرامية من محافظة شمال سيناء بالقرب من الطريق الدولي بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، وقيامهم ببيع المواد المخدرة علانية مستخدمين أسلحة نارية.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة من استهدافهم حال استقلالهم 3 دراجات نارية - سيارة ربع نقل، ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلتهم القوات بالمثل حتى تم إسكات مصدر إطلاق النيران، وأسفر ذلك عن مصرع أحد العناصر الإجرامية.

وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على (3 رشاش جرينوف -6 بنادق آلية – عدد من الطلقات النارية - 3 كيلو جرام من مخدر الهيروين –ومبلغ مالي  – 13 هاتف محمول  - 6 ميزان حساس).

 

جرينوف الهيروين الجيزة محافظة منطقة الصف الشرطة

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وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

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