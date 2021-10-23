السبت 23 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

أمريكا: تصفية قيادى بارز فى «القاعدة» بسوريا

صورة من الأرشيف
صورة من الأرشيف

أعلنت القيادة المركزية للقوات الأمريكية فجر السبت تصفية القيادي في تنظيم "القاعدة" عبد الحميد المطر بضربة جوية شمال غربي سوريا.

 

وقالت القيادة المركزية للقوات الأمريكية: "أسفرت ضربة جوية نفذت اليوم شمال غرب سوريا عن تصفية القيادي البارز في القاعدة عبد الحميد المطر".

 

وأضافت: "لا تتوفر لدينا معطيات عن إصابات بين المدنيين جراء الضربة التي نفذتها طائرة MQ-9 مسيّرة".

 

وقالت: "التخلص من هذا القيادي البارز في القاعدة سيقوض قدرة التنظيم الإرهابي على التخطيط للمزيد من الهجمات العالمية التي تهدد المواطنين الأمريكيين وشركائنا والمدنيين الأبرياء وتنفيذها".

 

وتعهدت في ختام البيان بمواصلة استهداف منتمي القاعدة والتنظيمات الإرهابية الأخرى.

 

وسبق أن أعلن الجيش الأمريكي أن ضربة جوية نفذها يوم 20 سبتمبر في منطقة إدلب شمال غرب سوريا أسفرت عن مقتل القيادي البارز في تنظيم "القاعدة" سالم أبو أحمد.

 

وعلى صعيد آخر، أظهر استطلاع أمريكي جديد للرأي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد يدخل في منافسة محتملة مع سلفه دونالد ترامب في انتخابات عام 2024، بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

 

ووفقا للصحيفة، فاز كل من، بايدن وترامب بدعم 40 % من الناخبين المحتملين الذين شملهم الاستطلاع - الذي أجرته كلية جرينيل الوطنية - وقال 14 % إنهم سيصوتون لـ "شخص آخر"، بينما قال 1% إنهم لن يصوتوا، و4 % قالوا إنهم غير متأكدين.

 

ولم يعلن أي شخص رسميا عن طموحاته لعام 2024، لكن بايدن لم يعط أي إشارات بأنه يخطط للاكتفاء بولاية واحدة، وقدم ترامب مؤشرات قوية بشكل متزايد على أنه يخطط لتقديم ترشح ثالث للبيت الأبيض في عام 2024.

 

ويقول الجمهوريون إنهم يرون أن بايدن معرض للخطر بشكل خاص، على الرغم من الانتظار لثلاث سنوات قبل أن يرشح نفسه لإعادة انتخابه.

 

وقالت الصحيفة إن الأزمة الصحية المستمرة الناجمة عن فيروس كوفيد-19 والركود الاقتصادي والانسحاب الفاشل من أفغانستان جعلت الحزب الجمهوري يشعر بوجود فرصة للنجاح في كل من انتخابات التجديد النصفي لعام 2022 وفي السباق الرئاسي لعام 2024.

 

وإذا قرر ترامب عدم الترشح، يُنظر إلى عدد كبير من الجمهوريين على أنهم يستعدون لتقديم عرض لترشيح الحزب الجمهوري في انتخابات 2024 ، بما في ذلك حاكم فلوريدا رون ديسانتيس ، ونائب الرئيس السابق مايك بنس، ووزير الخارجية السابق مايك بومبيو وغيرهم.

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وائل لطفي

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