السبت 23 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الحكم على «مغتصب غابة سينار» بالسجن 20 عامًا

محكمة
محكمة

حكم في فرنسا بالسجن 20 عامًا على رب عائلة في السادسة والأربعين من عمره، بعد إدانته بأكثر من ثلاثين اغتصابًا ومحاولة اغتصاب واعتداء جنسي في غابة بضواحي العاصمة باريس.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الأخبارية الفرنسية، حكمت محكمة الاستئناف الجنائية في باريس على عيسى زرواطي بالعقوبة عينها المفروضة في محكمة البداية في أكتوبر 2020، لاعتدائه بين 1995 و2000 على أكثر من ثلاثين امرأة في غابة سينار الشاسعة في منطقة إيسون على بعد 25 كيلومترًا جنوب شرق باريس.

وبث "مغتصب غابة سينار"، كما سمته الصحافة الرعب على مدى خمس سنوات بين المتنزهات في الحدبقة المذكورة.

و قالت وكالة "أ ف ب" إنه كان يرتدي باستمرار خوذة مخصصة لركوب الدراجات النارية حتى خلال اعتداءاته الجنسية، كما كان يلفت انتباه المارة بادعائه بحصول عطل في دراجته.

و تم التأكد من هويته بمطابقة عينات من الحمض النووي عثرت على نصف ضحاياه.

ووفقًا لوكالة أنباء "فرانس برس"  الأخبارية الفرنسية، كان عيسى زرواطي، وهو رب عائلة يكسب رزقه من المهن البسيطة، قد أوقف سنة 2015 على خلفية 34 قضية اغتصاب و محاولة اغتصاب و اعتداء جنسي مع أسباب مشددة للعقوبة، إذ كانت بعض الضحايا حوامل أو مسنات و تعرضن أحيانا للتهديد بالسلاح.

و أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأنه خلال التحقيق تم عرض صور صادمة لنساء، بعضهن في الستينات أو السبعينات من العمر عند تعرضهن للاعتداء، و بوجوه متورمة جراء الضرب أو بأفواه يسيل منها الدم أو أسنان مكسورة، ما يجسد العنف الوحشي للمجرم، حسب توصيف إحدى الضحايا.

و أرفقت المحكمة حكمها بأمر متابعة اجتماعية و قضائية و رعاية صحية للمحكوم.

فرنسا على اغتصاب عام قضية الحكم على السجن غاب فرنس مغتصب الحكم

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

مستشار الرئيس يحذر من تصاعد إصابات كورونا وتدهور سريع للحالات

حريق داخل نادى الزهور بالتجمع الخامس (فيديو)

واشنطن ترصد 10 ملايين دولار مكافأة لمن يدلى بمعلومات عن أحد أنصار مادورو

السجون التونسية تعلق على معلومات عن صحة مخلوف وتهدد بملاحقة مروجى الشائعات

الحكم على «مغتصب غابة سينار» بالسجن 20 عامًا

مواقيت الصلاة اليوم السبت 23 أكتوبر 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الأبطال الخارقون خيال لا يمكن تحقيقه «2-2»

عفاف السيد

عندما رفعنا رءوسنا بفخر عند المسلة

عبد الرحيم طايع

وجوبية الاحتفال بالمولد النبوى

مدحت بشاى

عقل مصر ومنارات التنوير

د.محمد شادي

فرصة القرن للقطن وصناعة الملابس المصرية

طارق إمام

«للمحبين والأوغاد وقطاع الطرق» لـ«محمد البُرمى».. ألف خطوة من أجل البقاء

د. محمد عفيفي

نظرة على الصراع الأمريكى - الصينى

محمد نجم

الديون الخارجية.. كيف تفهم القصة ببساطة

صور

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى مباراة العودة بدورى أبطال إفريقيا

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

إطلالات النجوم في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: الصمت الدولى على البناء الاستيطاني يجعله شريكًا فى تكريس «الأبرتايد»

«الأمم المتحدة»: قلقون حيال اعتبار إسرائيل 6 مؤسسات فلسطينية «إرهابية»

سارة شريف تكتب: ذكرى الجيش الأحمر