الحكم على «مغتصب غابة سينار» بالسجن 20 عامًا

حكم في فرنسا بالسجن 20 عامًا على رب عائلة في السادسة والأربعين من عمره، بعد إدانته بأكثر من ثلاثين اغتصابًا ومحاولة اغتصاب واعتداء جنسي في غابة بضواحي العاصمة باريس.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الأخبارية الفرنسية، حكمت محكمة الاستئناف الجنائية في باريس على عيسى زرواطي بالعقوبة عينها المفروضة في محكمة البداية في أكتوبر 2020، لاعتدائه بين 1995 و2000 على أكثر من ثلاثين امرأة في غابة سينار الشاسعة في منطقة إيسون على بعد 25 كيلومترًا جنوب شرق باريس.

وبث "مغتصب غابة سينار"، كما سمته الصحافة الرعب على مدى خمس سنوات بين المتنزهات في الحدبقة المذكورة.

و قالت وكالة "أ ف ب" إنه كان يرتدي باستمرار خوذة مخصصة لركوب الدراجات النارية حتى خلال اعتداءاته الجنسية، كما كان يلفت انتباه المارة بادعائه بحصول عطل في دراجته.

و تم التأكد من هويته بمطابقة عينات من الحمض النووي عثرت على نصف ضحاياه.

ووفقًا لوكالة أنباء "فرانس برس" الأخبارية الفرنسية، كان عيسى زرواطي، وهو رب عائلة يكسب رزقه من المهن البسيطة، قد أوقف سنة 2015 على خلفية 34 قضية اغتصاب و محاولة اغتصاب و اعتداء جنسي مع أسباب مشددة للعقوبة، إذ كانت بعض الضحايا حوامل أو مسنات و تعرضن أحيانا للتهديد بالسلاح.

و أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأنه خلال التحقيق تم عرض صور صادمة لنساء، بعضهن في الستينات أو السبعينات من العمر عند تعرضهن للاعتداء، و بوجوه متورمة جراء الضرب أو بأفواه يسيل منها الدم أو أسنان مكسورة، ما يجسد العنف الوحشي للمجرم، حسب توصيف إحدى الضحايا.

و أرفقت المحكمة حكمها بأمر متابعة اجتماعية و قضائية و رعاية صحية للمحكوم.