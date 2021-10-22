الجمعة 22 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

دراسة أمريكية توضح دور الخلايا الدهنية في التدهور المعرفي والتنكس العصبي

التنكس العصبي
التنكس العصبي

كشفت نتائج دراسة طبية حديثة، نُشِرَت في عدد أكتوبر من مجلة "آي ساينس" الطبية، عن دور الخلايا الدهنية في التدهور المعرفي والتنكس العصبي.

أظهر العلماء في جامعة "مارشال" في ولاية فيرجينيا الأمريكية أن الخلايا الدهنية تتحكم في الاستجابة الجهازية لوظائف الدماغ؛ مما يتسبب في ضعف الذاكرة والإدراك لدى الفئران، كما يؤثر تنشيط بروتين (Na+/K+-ATPase) على وظائف البروتينات المهمة في الخلايا الدهنية وكذلك منطقة "الحُصين" في الدماغ؛ مما يؤدي إلى تدهور وظائف المخ وبالتالي الإصابة بالتنكس العصبي.

ويرى الباحثون أن استهداف الخلايا الدهنية لمقاومة بروتين (Na+/K+-ATPase) يؤدي إلى تحسين هذه النتائج.

وقال الدكتور جوزيف شابيرو، أستاذ وعميد كلية الطب جامعة "مارشال" في برشلونة: "كان هدفنا هو إثبات أن إشارات بروتين (NaوK-ATPase)، خاصة في الخلايا الشحمية، لها دور رئيس في إحداث تغييرات في مناطق معينة من الدماغ، وعلى الأخص في منطقة الحُصين في الدماغ، وهو أمر بالغ الأهمية للذاكرة والوظيفة الإدراكية".

ولجأ الباحثون إلى استخدام نموذج فأر معدل وراثيًا أطلق سلسلة كيميائية من الأحماض الأمينية (NaKtide) على وجه التحديد، تعمل على تثبيط وظيفة إشارات بروتين" (Na+/K+-ATPase)، وهو ما ساهم في تحسين وظيفة منطقة "الحصين"، الجزء المرتبط بالذاكرة والإدراك في الدماغ.

وقد حدد فريق بحث قادته جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس العمليات الجينية التي ينطوي عليها التنكس العصبي الذي يحدث في حالة الخرف - وهي خطوة مهمة على الطريق نحو تطوير علاجات يمكن أن تبطئ أو توقف مسار المرض.

واكتشف الباحثون مجموعتين رئيسيتين من الجينات المشاركة في الطفرات التي تؤدي إلى إفراط في إنتاج بروتين يسمى "تاو"، وهي السمة المميزة للخسارة التدريجية للخلايا العصبية المشاهدة في أشكال رئيسية من الخرف..وتم إجراء الدراسة إلى عدد كبير في نماذج الفئران الخاصة بالخرف، على الرغم من إجراء الباحثين تجارب إضافية أشارت إلى أن العملية الوراثية نفسها تحدث في أدمغة الإنسان.

التنكس العصبي الخلايا الدهنية ضعف الذاكرة الدماغ ولاية فيرجينيا الأمريكية

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وائل لطفي

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