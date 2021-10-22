رئيس جامعة سوهاج يزور أسرة طالب نجح في محو أمية والدته و5 آخرين

واصلت جامعة سوهاج زياراتها الأسبوعية لأسر طلاب كلية التربية، الذين نجحوا فى محو أمية أكبر عدد من الدارسين بالمحافظة، حيث زار اليوم الدكتور مصطفى عبد الخالق القائم بعمل رئيس الجامعة، أسرة الطالب محمد أحمد عبد الرحيم يونس الحاصل على بكالوريوس تربية قسم رياضيات، بمركز المنشأة قرية روافع العيساوية .

وقال "عبد الخالق"، إن من أهم أولويات الجامعة هو القضاء على الأمية ومن ثم القضاء على الكثير من المشكلات المرتبطة بها مثل الزيادة السكانية وغيرها .

وأوضح عبد الخالق أن الجميع شركاء في مبادرة مصر بلا أمية ٢٠٣٠ هي ولدت من رحم المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومن ثم تطوير الريف المصري، مؤكداً أن طلاب الجامعة شركاء أساسيين فى هذا المشروع القومي، ولهم الدور الأكبر فى تحقيق حلم الوصول إلى "مصر بلا أمية" ٢٠٣٠م.

وخلال زيارته أعرب عبدالخالق، عن سعادته وتقديره للطالب محمد والذي يعد هو وزملائه نواة حسنة يرتكز عليها الوطن في تحقيق ما يصبو اليه، مشيرا إلى فخره واعتزازه بتلك الأسرة والتي وضعت التعليم وسيلة وغاية، وطبقت ما ينادي به رئيس الجمهورية في الاستثمار في البشر، موضحا أن تلك الأسرة تضم طالبين في كلية التربية وطالبين في كلية الطب، مؤكدا على استمرار دعم الجامعة الكامل في سبيل تحقيق الهدف من المبادرة، كشريك أساسي في تنمية المجتمع .

أوضح محمد الدالي مدير فرع هيئة تعليم الكبار أن البروتوكول تم توقيعه بين الهيئة العامة لتعليم الكبار والجامعة، مشيرا إلى أن مبادرة الجامعة في التصدي للامية بالمحافظة هي مبادرة تهدف إلى تنمية المجتمع السوهاجي ككل، موضحا أن تلك الزيارات اعترافا من الهيئة والجامعة بالدر الهام الذي يلعبه هؤلاء الطلاب في إنجاح المبادرة .

جدير بالذكر أن إدارة الجامعة وضعت مجموعة من المحفزات لطلابها للمشاركة بفاعلية للقضاء على مشكلة الأمية بالمحافظة، ومنها منح كل طالب ١٠٠ جنيه مقابل كل دارس يتم محو أميته، ومبلغ ٢٥٠ جنيه من الهيئة العامة لتعليم الكبار، إلى جانب التمتع بخصم 50% من الرسوم الدراسية والمدينة الجامعية.

شارك في الزيارة المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، ومحمد الدالى مدير فرع هيئة تعليم الكبار بالمحافظة، والدكتور عماد صموئيل وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة خديجة عبدالعزيز مدير مركز تعليم الكبار بالجامعة.