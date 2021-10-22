الجمعة 22 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

الدين لله

«الأوقاف» تطلق مبادرة حق الطفل بالمساجد

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف، إطلاق مبادرة "حق الطفل" لبناء وعي الطفل، من خلال إصدارات "رؤية للنشء"، وشرح مضمونها الفكري للأطفال.

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الجمعة، أنه ستتم مراعاة كل إجراءات التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية اللازمة، وسيتم إطلاق المبادرة من خلال 100 مسجد تتوفر بها أماكن مناسبة من خلال استغلال دور المناسبات التابعة لها وذلك كمرحلة أولى، على أن يتم الإعلان لاحقًا عن أسماء المساجد المشاركة في المبادرة وطرق التسجيل فيها.

وأشارت إلى أن حق الطفل لا يقف عند حدود الغذاء الصحي أو الرياضة اللازمة لصحة البدن، إنما يشمل جوانب عديدة، من أهمها التربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تناسب مرحلته العمرية.

في الوقت ذاته، أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن تاريخ أهل السويس مشرف في الفداء والتضحية والصمود، وأن ملحمة أكتوبر قد كشفت عن معدن المصري الأصيل جيشًا وشعبًا، وعلينا أن نستلهم من هذه الملحمة العظيمة روحًا جديدة في البناء والتعمير.

وأضاف خلال لقائه القيادات الدعوية بمحافظة السويس، الجمعة، بحضور الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن معركة الوعي معركة هامة لا تقل أهمية عن معركة الميدان، وعلينا أن نبني ملحمة ثقافية عظيمة تتوازى مع بنائي الملحمتين العسكرية والاقتصادية، مؤكدا أن دور المسجد وإمامه دور رائد في معركة الوعي.

وزارة الأوقاف حق الطفل وعي الطفل رؤية للنشء بناء وعي الطفل التباعد الاجتماعي

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