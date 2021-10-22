وزير النقل يتفقد محور طولي لربط «القاهرة-الإسكندرية» بـ«الدولي الساحلي»

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أعمال إنشاء محور طولي مروري من بنها حتى دمياط لربط طريق “القاهرة-الإسكندرية” الزراعي بالطريق الدولي الساحلي بطول 120 كم، والذي يشمل 15 عملا صناعيا (15 كوبريا)، لخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر 6 محافظات بالوجه البحري والدلتا هي (القليوبية والشرقية والدقهلية ودمياط والغربية وكفر الشيخ)، وحيث يمر الطريق مباشرة على 3 عواصم من عواصم المحافظات الستة وهي مدن بنها والمنصورة ودمياط.

ويتم تنفيذ توسعة الطريق من بنها إلى المنصورة وإنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول 70 كم بعرض 4 حارات ليكون اتجاه المرور بعد الانتهاء من المشروع بالكامل من القاهرة إلى المنصورة شرق الرياح بواقع 4 حارات ويكون اتجاه البر الغربي من الرياح التوفيقي للاتجاه القادم من المنصورة إلى القاهرة بواقع 4 حارات، كما يتم توسعة المسافة من المنصورة حتى دمياط بطول 50 كم بواقع حارتين، ليصبح الطريق في هذه المسافة حارتين لكل اتجاه، للمساهمة في رفع مستوى الخدمة وتسهيل حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا، وحل الاختناقات المرورية عند مداخل المدن والقرى الواقعة علىمسار الطريق لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

كما تفقد الوزير موقع ربط الطريق عند بنها بالطريق الدائري الإقليمي وطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي وكذلك أعمال إنشاء عدد من الكباري العلوية والسطحية والأعمال الصناعية بالمشروع والتي تبلغ 7 كباري علوية هي (كوبري قنطرة بحر مويس والذي بلغت نسبة تنفيذه(56%) وكوبري جمجرة والذي بلغت نسبة تنفيذه (96%) وكوبري أسنيت والذي بلغت نسبة تنفيذه (98.6%) وكوبري كفرشكر والذيبلغت نسبة تنفيذه (84.3 %) وكوبري المنشأة الكبرى، والذي بلغت نسبة تنفيذه (59%) وكوبري صهرجت وكوبري ميت غمر أعلى السكةالحديد) وكذلك أعمال إنشاء 8 كباري سطحية وعمل صناعي على الرياح.

وتفقد الوزير أعمال إنشاء عدد من الكباري مثل كوبري جمجرة بعرض 12.8 متر بواقع 3 حارات مرورية بعرض 3.6متر لكل حارة بتكلفةإجمالية قدرها 192 مليون جنيه كما تفقد أيضا أعمال إنشاء كوبري أسنيت حيث يتم إنشاء الكوبري (اتجاه واحد) 3 حارات مرورية بعرض10.80 متر + أرصفة + حارة مرورية أسفل الكوبري بعرض 5م (الجانب الأيمن) بتكلفة 126.2 مليون جنيه وكذلك تم متابعة أعمال إنشاءكوبري كفرشكر بطول 600 متر بعرض إجمالي 12.80 متر بواقع 3 حارات مرورية بعرض 10.80 متر وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 191 مليونجنيه، بالإضافة إلى متابعة معدلات تنفيذ إنشاء كوبري ميت غمر أعلى السكة الحديد بطول 1300 متر بواقع 4 حارات.

وتابع وزير النقل خلال جولته أعمال تنفيذ قطاعات الطرق بالمشروع، ووجه بمراعاة مواصفات الجودة العالية في تنفيذ كافة الأعمال والالتزامبالخطة الزمنية المحددة خاصة.

وشدد الوزير على استمرار تنفيذ أعمال إنشاء الطريق المتجه إلى المنصورة على البر الشرقي بالتنسيق مع وزارة الري ممثله في مديريتي الري بالقليوبية والدقهلية للحفاظ على القطاع المائي الآمن الذي يحافظ على كمية الماء المطلوبة للزمامات الزراعية التي يخدمها الرياح التوفيقي، حيث تقوم هيئة الطرق بالتنسيق مع وزارة الري في إطار المحافظة على القطاع المائي بإنشاء مسطاح للمجرى المائي للحفاظ على جانب الترعة من الانهيار، حيث أنه قد حدث له تآكل نتيجه أعمال تطهير المجرى المائي على مدار السنوات الماضية وأصبح يهدد جسر الطريق وعمل دوائر انزلاق وانهيارات لجسر الطريق، وبالتالي فإن الأعمال التي تتم لحماية المجرى المائي والحفاظ على القطاع المائي وكميات المياه الآمنة المطلوبة لري الأراضي الزراعية التي يخدمها الرياح التوفيقي.

بعدها توجه وزير النقل لمتابعة مشروع تطوير وتوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري حول مدينة المنصورة من كوبري سندوب حتى كوبري المنصورة بطول 4.5 كم، ليصبح 3 حارات بكل اتجاه وبعرض 14 متر بكل اتجاه وكذا متابعة إنشاء منزل ومطلع لكوبري الجامعة على النيل.

ووجه الوزير بمراعاة قياسات الجودة العالية في كافة أعمال التنفيذ والعمل على مدار الساعة والالتزام بالخطة الزمنية لنهو المشروع.