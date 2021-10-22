لمشاهدة مباراة الزمالك وتوسكر.. تردد قناة أون تايم سبورتس وطريقة تنزيلها

طريقة تنزيل القناة لمشاهدة مباراة الزمالك من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة، لذلك تستعرض "الدستور" من خلال هذا التقرير كيفية ضبط إشارة بث القناة عبر القمر الصناعي المصري نايل سات وموعد إقامة المباراة وتشكيل فريق الزمالك.



تردد قناة أون تايم سبورتس.. كيفية تنزيل القناة لمشاهدة مباراة الزمالك

يبحث الكثير من عشاق كرة القدم عن تردد قناة On Time Sport عبر القمر الصناعي المصري نايل سات لمتابعة مباراة الزمالك وتوسكر الكيني في الدور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا في موسمها الحالي، حيث يمكن ضبط القناة على التردد 11861 واستقطاب أفقي ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 ومعدل الترميز 27500 للاستمتاع بمشاهدة المباراة بجودة عالية بتقنية HD للصوت والصورة بدون تشويش طوال أيام حيث تعرض القناة أيضاً مجموعة مميزة من المبارايات الرياضية والبرامج الترفيهية لعشاق كرة القدم بمختلف دول العالم سواء كانت في بطولات محلية أو عالمية.

ما هو موعد مباراة الزمالك و توسكر الغيني

تقام مباراة الزمالك المصري وتوسكر الكيني في الدور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا اليوم الجمعة الموافق 22 أكتوبر في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والتي تقام في استاد برج العرب بالإسكندرية عقب فوز نادي الزمالك على نظيره الكيني في مباراة الذهاب بهدف نظيف ويدير المباراة تحكيميا طاقم موريتاني بقيادة دخان بيده يعادونه ملا من حمدين ديبا كمساعد اول ويوسف محمد محمود مساعدا ثانيا وابتكار سار حكما رابعا.

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تردد قناة أون تايم سبورت عبر القمر الصناعي نايل سات



تشكيل فريق الزمالك في مباراة بطولة الدوري أبطال أفريقيا

ويخوض الزمالك المباراة ضد نظيره الكيني بقائمة تضم 25 لاعبا هم محمد أبو جبل ومحمد عواد وحازم إمام وحمزة المثلوثي ومحمد علاء و محمود حمدي الونش وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي وأحمد فتوح وحسام عبد المجيد وطارق حامد وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو ومحمد أشرف وإسلام جابر ومحمود عبد العزيز وإمام عاشور وشيكابالا وأيمن حنفي وحمدي علاء وسيد محمد وسيف جعفر ويوسف أوباما وسيف الدين الجزيري.