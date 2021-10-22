الجمعة 22 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

الكشف على 927 مواطنا في قافلة طبية مجانية بنقادة ضمن «حياة كريمة»

قافلة طبية
قافلة طبية

صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بأن إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية متعددة التخصصات بمقر الوحدة الصحية بقرية الأوسط قامولا التابعة لمركز نقادة، وذلك فى إطار مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى للاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمات الطبية، وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

أوضح محافظ قنا أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على 927 مواطنا في 6 تخصصات طبية بواقع: "397 حالة باطنة، 211 حالة طب أطفال، 133 حالة أمراض جلدية، 70 حالة جراحة، 61 حالة تنظيم الأسرة، 55 حالة نساء وتوليد"، فضلا عن إجراء فحوصات معملية لـ130 حالة، وإجراء الأشعة لـ20 حالة، وعمل سونار لـ25 حالة، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

ومن جانبه قال الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا أنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، فإن القافلة تقوم أيضا بخدمات التوعية، حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية، وضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد حضرهما ٩٥ مواطنا وسط تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.

وكان قد صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، شنت حملة مكبرة نجحت خلالها فى إزالة 20 حالة تعد بالمباني على أراضى أملاك الدولة ،ضمن المرحلة الثانية من الموجة 18، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

وأوضح محافظ قنا أنه تم إزالة 20 حالة تعدى بالزراعة على مساحة 16 ألفا و650 مترا، مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتعدين لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى، والحفاظ على ما تم استرداده من أراضى الدولة. 

عمل الدولة اجتماع عقد اجراءات خلال الاول خدمات جمهور حملة

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