الجمعة 22 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المعمل الجنائي يكشف سبب حريق «شقة الزاوية»

حريق شقة سكنية
حريق شقة سكنية

كشف تقرير المعمل الجنائي المبدئي، حول واقعة نشوب حريق شب في شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، أن سبب الحريق هو ماس كهربائي نتيجة زيادة الأحمال، وأنه لا توجد شبهة جنائية فى الواقعة.

البداية كانت بتلقي غرفة الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في منطقة الزاوية الحمراء، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

واتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بانتداب المعمل الجنائي.

المعمل الجنائي الزاوية الحمراء قسم شرطة الزاوية الحمراء

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