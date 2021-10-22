أبرز فعاليات صندوق التنمية الثقافية اليوم

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، اليوم الجمعة عددا من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية. حيث يقيم مركز طلعت حرب الثقافي بمقره الكائن في السيدة نفيسة، في السابعة مساءا، حفل الفرقة القومية للفنون الشعبية، بالتعاون مع البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية.

تقدم الفرقة مجموعة مختارة الرقصات الفلكلورية التي تظهر الشخصية المصرية والتراث المصري الأصيل من بينها: النوبي، الفلاحي، الصعيدي والساحلي... وغيرها من الرقصات التى تعبر عن العادات والتقاليد في الحياة الشعبية المصرية، وتدلل عن تفرد شخصيبة مصر التراثية.

يذكر أن القومية للفنون الشعبية تأسست في الستينيات، بهدف التأصيل لكافة الرقصات الشعبية بتعبيراتها الحركية وملابسها واكسسواراتها، وبما تشمله من العادات والتقاليد من خلال الاستعانة بالمنهج العلمي ونقله الى خشبة المسرح بعد إعادة صياغته.

ــ حفل فرقة ومضة تعرض الأراجوز وخيال الظل بالسحيمي

ويتجدد في السابعة من مساء نفس اليوم٬ موعد رواد مركز إبداع بيت السحيمي بمقره الكائن في شارع المعز٬ مع عرض "خيال الظل والأراجوز" والذي تقدمه فرقة ومضة لخيال الظل والأراجوز المصري.



العرض من تأليف وإخراج دكتور نبيل بهجت وبطولة الفنانين: مصطفي الصباغ، علي أبو زيد، محمود السيد بالإشتراك مع شيخ لاعبي الأراجوز عم صابر المصري، وصابر شيكو.

يذكر أن فرقة «ومضة» لعروض الأراجوز وخيال الظل أسّسها د.نبيل بهجت عام 2003، شعارها «إن لدينا ما يستطيع أن يعبِّر عنا»، مؤمنة بأننا لا نمتلك مُنتَجًا يوازي المنتج الثقافي يمكن تسويقه والاعتماد عليه، فالثقافة أهم من أي منتج آخَر. وتقدم الفرقة عروضها بشكل منتظم في «بيت السحيمي» التابع لصندوق التنمية الثقافية منذ 2008، وفتحت «ومضة» أبوابها منذ اليوم الأول كمدرسة لنقل الخبرة للأجيال المتعاقبة، فكانت من أولى فرق الدمي التي قدّمَت ورشًا تعليمية، فقدمت الفرقة أكثر من 80 ورشة تعليمية داخل مصر وخارجها، وأنتجت 21 مسرحية عرضتها في أكثر من 30 دولة بعدة لغات.

ــ ثنائي العود "دينا وغسان" علي مسرح قبة الغوري

كما يقيم مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، في الثامنة مساء اليوم الجمعة، حفل جديد لثنائي العود دينا عبد الحميد وغسان اليوسف .

ويقدم الثنائي برنامجا فنيا مميزا يتنوع بين أعمالهم الخاصة و باقة مختارة من تراث الموسيقي العربية منها: "أنا قلبي دليلي"، "بعيد عنك"، "حب ايه"، "انساك"، "قديش كان في ناس"، "أهو دا اللي صار"، "الحلوه دي"، "بنت الشلبيه"، "الليله يا سمرا"،"حياه"، "رحالة السلام"، كما يتشاركان فى العزف على الة عود واحدة بمقطوعة "لونجا رياض ".

يذكر أن الفنان السوري غسان اليوسف وزوجته المصرية دينا عبد الحميد، يعدا أول ثنائى عربى يعزف على آلة عود واحدة. درسا الموسيقى منذ صغرهما وتخرجا في بيت العود العربي، شاركا فى العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة منها مهرجان العود بتطوان ( المغرب )، مهرجان العود الدولى الذى أقيم تحت رعاية دار الأوبرا المصرية، ومهرجان الموسيقي العربية كما شارك الثنائي في حفل تدشين الكشف الفرعوني للملك بسماتيك في المتحف المصري، كما أقاما العديد من الحفلات الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية بمصر.