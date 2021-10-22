بوتين: الرئيس الأمريكى فعل الشىء الصحيح بسحب القوات من أفغانستان

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن فعل الشيء الصحيح بسحب قواته من أفغانستان.

وأضاف بوتين خلال جلسة نادي "فالداي"، نقلت عنها وكالة "تاس" الروسية: "أولا، أود أن أقول، إن الرئيس الأمريكي فعل الأمر الشيء الصحيح.. لقد فعل الشيء الصحيح بسحب القوات من أفغانستان".

وأضاف بوتين: "نحن نرى كيف تم هذا.. ربما كان من الممكن أن يحدث بطريقة أخرى.. وبالطبع، فإن هذا ينعكس بطريقة أو بأخرى على الثقة تجاه الولايات المتحدة، لا سيما من قِبل البلدان التي تسترشد بالولايات المتحدة كحليف".

وعلى صعيد آخر ، كشفت وسائل إعلام روسية، عن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا "كوفيد - 19" في العاصمة موسكو، وذلك بعد تسجيل بعض حالات الإصابة بسلالة متحورة جديدة من الفيروس، يُعتقد أنها أكثر عدوى من متحور "دلتا"، الذي ظهر بدايةً في الهند قبل انتشارها في كثير من دول العالم.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية، عن كبير الباحثين في هيئة حماية المستهلك الحكومية، كاميل خافيزوف، قوله، إنه من المحتمل أن تنتشر السلالة، التي أُطلِق عليها اسم "إيه.واي.2.4"، على نطاق واسع، وفقًا لما ذكرته وكالة "رويترز".

وقد يتسبب ذلك في ارتفاع الإصابات الجديدة بفيروس "كوفيد-19"، التي بلغت بالفعل مستويات قياسية في روسيا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.