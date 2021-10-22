الجمعة 22 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوتين: الرئيس الأمريكى فعل الشىء الصحيح بسحب القوات من أفغانستان

بوتين
بوتين

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن فعل الشيء الصحيح بسحب قواته من أفغانستان.

 

وأضاف بوتين خلال جلسة نادي "فالداي"، نقلت عنها وكالة "تاس" الروسية: "أولا، أود أن أقول، إن الرئيس الأمريكي فعل الأمر الشيء الصحيح.. لقد فعل الشيء الصحيح بسحب القوات من أفغانستان".

 

وأضاف بوتين: "نحن نرى كيف تم هذا.. ربما كان من الممكن أن يحدث بطريقة أخرى.. وبالطبع، فإن هذا ينعكس بطريقة أو بأخرى على الثقة تجاه الولايات المتحدة، لا سيما من قِبل البلدان التي تسترشد بالولايات المتحدة كحليف".

 

وعلى صعيد آخر ، كشفت وسائل إعلام روسية، عن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا "كوفيد - 19" في العاصمة موسكو، وذلك بعد تسجيل بعض حالات الإصابة بسلالة متحورة جديدة من الفيروس، يُعتقد أنها أكثر عدوى من متحور "دلتا"، الذي ظهر بدايةً في الهند قبل انتشارها في كثير من دول العالم.

 

ونقلت وكالة الإعلام الروسية، عن كبير الباحثين في هيئة حماية المستهلك الحكومية، كاميل خافيزوف، قوله، إنه من المحتمل أن تنتشر السلالة، التي أُطلِق عليها اسم "إيه.واي.2.4"، على نطاق واسع، وفقًا لما ذكرته وكالة "رويترز".

 

وقد يتسبب ذلك في ارتفاع الإصابات الجديدة بفيروس "كوفيد-19"، التي بلغت بالفعل مستويات قياسية في روسيا.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

 

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

أفغانستان سحب الرئيس بوتين صحي قوات الرئيس الامريكي بسحب الصح الأمريكي سحب القوات لرئيس الأمريكي أمريكي الرئيس الامريك الأم أفغان

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

الملكة إليزابيث الثانية لم تعد زعيمة لهذه الدولة.. والسبب؟

سقوط سيارة «ميكروباص» فى ترعة الجيزاوية بالبدرشين

التفاصيل الكاملة لقرار تشغيل الفنادق بكامل طاقتها

بعد غلقه.. تعرف على الطرق البديلة لشارع الهرم

خبر سار من الفريق المعالج للخطيب حول حالته الصحية

لحظة إغلاق شارع الهرم تمهيدًا لبدء أعمال مترو أنفاق الخط الرابع (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمد شادي

فرصة القرن للقطن وصناعة الملابس المصرية

طارق إمام

«للمحبين والأوغاد وقطاع الطرق» لـ«محمد البُرمى».. ألف خطوة من أجل البقاء

د.محمد عفيفي

نظرة على الصراع الأمريكى - الصينى

محمد نجم

الديون الخارجية.. كيف تفهم القصة ببساطة

ماجد حبته

خمس هزّات!

د هند جاد

قلوب الناس صناديق مغلقة

القس. رفعت فكرى

سماح أبوبكر عزت وتكريم مستحق

د. بهي الدين مرسي

عندما يخطئ البصر وتصححه البصيرة

صور

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

إطلالات النجوم في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

«بيج رامى» يعود إلى القاهرة على «أتوبيس مكشوف»

محطة تل أبيب

المزيد

انفجار سيارة فى شمال إسرائيل وإصابة شخصين بجروح بالغة

لأول مرة منذ تولى بايدن.. إسرائيل تبنى 3000 وحدة استيطانية فى الضفة

إسرائيل تصادق على خطة «تتظيم السياحة» لمنع انتشار كورونا