إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ 242 مليون حالة

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، اليوم الخميس: أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 242 مليونا و15 ألفا و245 حالة.

وأوضحت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني: أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 4 ملايين و921 ألفا و245 وفاة.

وأفادت بأن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 45.2 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.1 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بحوالي 6ر21 مليون حالة.

آسيويا، في إيران، أعلنت أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية عن 178 حالة وفاة جديدة من جراء الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد، ليرتفع مجموع الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد إلى 124 ألفا و 763 حالة.

وأشارت وزارة الصحة الإيرانية في بيانها اليومي حول آخر حصيلة انتشار فيروس كورونا في إيران إلى 11 ألفا و788 إصابة جديدة منذ أمس وحتى اليوم؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5 ملايين و833 ألفا و525 شخصا.

وفي بنجلاديش، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 243 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى مليون و566 ألفا و907 حالات على مستوى البلاد.

وأوضحت السلطات الصحية -حسبما ذكرت صحيفة "برو ثوم ألو" المحلية البنغالية على موقعها الإلكتروني- أنه تم تسجيل 10 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي في البلاد؛ ليصل بذلك إجمالي الوفيات في البلاد إلى 27 ألفا و 801 حالة.

وفي سنغافورة، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3439 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 162 ألفا و26 إصابة والوفيات الى 280 حالة وفاة، بحسب ما أوردته صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية.

وأعلنت السلطات اليابانية اليوم الخميس تسجيل 345 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) في نشرتها الإنجلزية أن السلطات سجلت أيضا 16 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالمرض، فيما يرقد 270 شخصا في حالة حرجة.

يشار إلى أن إجمالي حالات الإصابة المسجلة في اليابان منذ بداية تفشي الوباء تخطى مليون و715 ألف حالة إصابة، فيما تخطى إجمالي الوفيات 18 ألف حالة وفاة.

وفي إسرائيل، تم اكتشاف خمس حالات إصابة بمتحور فيروس كورونا "AY4.2".

حيث أجرى معمل الاختبارات التابع لوزارة الصحة الإسرائيلية فحوصات لحالات كان قد تم تصنيفها سابقًا على أنها حالات إصابة بفيروس دلتا المتحور من فيروس كورونا، ليكتشف المعمل إصابة خمسة أفراد بالمتغير الجديد AY4.2 ، والذي يعتبر أحد المتغيرات الفرعية من متحور دلتا وتصل نسبة العدوى الخاصة به إلى 10-15 ٪ أكثر من دلتا.

وأعلنت السلطات الصحية في أذربيجان استمرار ارتفاع إصابات فيروس "كورونا" في البلاد، حيث سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 2005 إصابات جديدة؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 509 آلاف و 862 مصابًا على مستوى البلاد.

وأفادت وكالة أنباء (تريند) الأذرية، نقلًا عن مجلس الوزراء، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 6 آلاف و829 حالة وفاة عقب تسجيل 20 وفاة جديدة على مدار أمس.

وأضافت أن عدد المتعافين من المرض بلغ حاليًا 481 ألفا و 696 شخصًا فور تسجيل 1011 حالة تعافي جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

أوروبيا، رصدت وزارة الصحة الإيطالية 36 حالة وفاة، 3 آلاف و 794 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات المسجلة في البلاد حتى اليوم إلى 131 ألفا و 724 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات 4 ملايين و729 ألفًا و678 إصابة.. بحسب وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية.

وسجلت وزارة الصحة في بيلاروسيا 2097 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي المصابين إلى 580 ألفا و 29 شخصا، وفقا لوكالة بلتا نيوز البيلاروسية.

كما أضافت أن البلاد سجلت 17 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4 آلاف و 466 حالة، فيما بلغ إجمالي المتعافين 552 ألفا و 415 حالة.

وسجلت روسيا 36 ألفا و 339 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وفقا لمركز أزمات مكافحة كورونا في البلاد، ليرتفع إجمالي الإصابات في روسيا إلى 8 ملايين و 131 ألفا و 164 حالة جديدة.

كما سجلت البلاد 77 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات منذ بداية تفشي الجائحة إلى 30 ألفا و 458 وفاة، فيما لا يزال 812168 مريضًا يخضعون للعلاج في روسيا في الوقت الحالي.

وتعافى من المرض 25 الفا و 895 حالة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 7 ملايين و 91 ألفا و 607 أشخاص، وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية.

وفي صربيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 7327 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى مليون و78 ألفًا و32 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الصربية - في بيان عبر موقعها الإلكتروني الرسمي - أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 9 آلاف و331 حالة وفاة عقب تسجيل 59 حالة وفاة على مدار أمس.

وفي فرنسا، سجلت السلطات الصحية 6 آلاف و127 حالة إصابة بفيروس كورونا، فيما سجلت 37 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 117 ألفا و389 حالة، بينما بلغ إجمالي الإصابات المسجلة 7 ملايين و100 ألف إصابة.

وفي بريطانيا، سجلت السلطات الصحية 52 ألفا و9 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة باللغة الإنجليزية أن تم تسجيل 115 حالة وفاة متأثرة بإصابتها بالفيروس خلال نفس الفترة.

كما سجلت وزارة الصحة في أيرلندا الشمالية 1051 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 263 ألفًا و 448 مُصابًا على مستوى البلاد.

وأشارت الوزارة- في بيانها، الذي أوردته صحيفة (بلفاست-تلجراف) الأيرلندية الشمالية، عبر موقعها الإلكتروني- إلى أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 2639 حالة، عقب تسجيل حالة 4 وفيات جديدة على مدار أمس.

وأعلنت السلطات الاسكتلندية تسجيل 2355 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأضافت السلطات في اسكتلندا، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم الاربعاء، أنه تم تسجيل 32 حالة وفاة بالفيروس.

يُشار إلى أن العدد الإجمالي لمصابي كورونا في اسكتلندا يبلغ 536 ألف و 536 حالة، وإجمالي الوفيات 9 آلاف و12 حالة.

وفي كرواتيا قال وزير الصحة الكرواتي فيلي بيروش عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس إن البلاد سجلت 3053 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 436 الفا و 189 شخصا.

ونقل موقع "توتال كرواتيا نيوز" عن الوزير قوله إنه لا يزال 938 شخصا يتلقون العلاج حتى الأن، مشيرا إلى وفاة 17 حالة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8 آلاف و 968 حالة.

أما في البرتغال، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 865 إصابة جديدة بفيروس"كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى مليون و 82 ألفًا و 721 مُصابًا على مستوى البلاد.

وذكرت المديرية العامة للصحة البرتغالية في بيان لها أوردته صحيفة "ذا بورتوجال نيوز" في نسختها باللغة الإنجليزية، أن حصيلة الوفيات في البلاد ارتفعت إلى 18 ألفًا و 117 حالة وفاة عقب تسجيل 8 وفيات جديدة على مدار أمس.

كما أشارت إلى أن إجمالي عدد الحالات التي تخضع للرعاية الصحية في المستشفيات بلغ الآن 288 حالة على مستوى البرتغال.

وفي الدنمارك، سجلت وزارة الصحة في البلاد 1247 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 372 الفا و 533 شخصا.

ونقل موقع كوبنهاجن بوست عن الوزارة أنه تم تسجيل حالتي وفاة إضافيتين ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2696 حالة .

وفي إستونيا، كشفت بيانات مجلس الصحة بالبلاد تسجيل 1506 حالات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الحالات إلى 177 الفا و 287 شخصا.

وذكر موقع شبكة تلفزيونات إستونيا انه تم تسجيل 6 وفيات جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 1444 حالة.

وتم تطعيم 775 الفا ة 34 شخصا باللقاح المضاد لكورونا من بينهم 731 الفا و 826 تلقوا جرعتي اللقاح.

وفي أيرلندا، سجلت وزارة الصحة في البلاد 2029 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضي، حيث دخل 448 مريضًا بكوفيد إلى المستشفى ، منهم 88 في وحدة العناية المركزة.

ونقلت صحيفة ذا جورنال الأيرلندية عن الفريق الوطني للطوارئ الصحية العامة أنه بذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 421 ألفا و 234 شخصا، وأضاف أنه تم تسجيل 63 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5369 حالة وفاة.

وفي سويسرا، أعلنت الحكومة السويسرية تسجيل 1478 حالة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الحالات إلى 861 ألفا و 123 شخصا.

وذكر موقع سويس إنفو السويسري انه تم تسجيل 3 وفيات جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 11 الفا و 1941 حالة.

وفي المجر،ذكرت الحكومة المجرية أنه تم تسجيل 2361 حالة جديدة في ارتفاع في عدد الاصابات عن اليوم السابق ليبلغ إجمالي الاصابات منذ تفشي الجائحة 841 الفا و 277 حالة.

وذكرت صحية "هانجري توداي" المجرية أنه تم تسجيل 20 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 30 الفا ة 468 حالة ، فيما تعافى من المرض 763 الفا و 288 حالة.

وتم تطعيم 5 ملايين و 932 الفا و 239 شخصا بجرعة واحد ة 5 ملايين و 710 آلاف و 977 شخصا بالجرعتين، فيما تلقى مليون و 56 الفا من المجريين جرعة تعزيزية ثالثة.

وفي سلوفاكيا، أعلنت الحكومة السلوفاكية تسجيل 3091 حالة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الحالات إلى 446 ألفا و 305 أشخاص.

وذكر الموقع الرسمي للحكومة السلوفاكية أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 12 الفا و 883 حالة، ولا يزال هناك 997 حالة تخضع للعلاج بالمستشفيات

وفي ليتوانيا، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 3058 حالة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الحالات إلى 379 ألفا و 438 شخصا.

وذكرت بوابة دلفي الرئيسية الخبارية في البلاد أنه تم تسجيل 28 حالة وفاة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 5آلاف و 544 حالة.

وأعلنت التشيك اليوم تسجيل 3 آلاف و276 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر راديو براغ الدولي أن أعداد الإصابة اليومية المشار إليها بلغ أكثر من ضعف الحالات المسجلة في ذات الفترة من الأسبوع الماضي.

وأضاف الراديو أن أعداد حالات الإصابة المحتجزة في المستشفيات وصل إلى 726 وهو أكبر عدد لحالات محتجزة منذ 26 مايو الماضي.

كما بلغ أعداد الوفيات المتأثرة بإصابتها بالفيروس على مدار الأيام السبعة الماضية 58 حالة، ما يمثل ضعف أعداد الوفيات التي تم تسجيلها في شهر أغسطس بأكمله.

يذكر أنه تم تطعيم أكثر من 6 ملايين تشيكي بشكل كامل ضد الإصابة بفيروس كورونا.

كما تم توزيع 20 ألفا و600 جرعة لقاح أمس الأربعاء فقط.

وفي اليونان، سجلت السلطات الصحية 3 آلاف و407 حالة إصابة بفيروس كورونا، فيما سجلت 34 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 15 ألفا و519 حالة، بينما بلغ إجمالي الإصابات المسجلة 707 ألفا و587 إصابة.

وفي الجارة القبرصية، سجلت وزارة الصحة 144 إصابة جديدة بالفيروس، وصفر وفيات، لتتوقف حصيلة وفيات "كوفيد-19" في الجزيرة عند 566 حالة، ويصعد إجمالي الإصابات إلى 122 ألفا و 996 إصابات.

وفي رومانيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 16 ألفًا و110 إصابة جديدة بفيروس"كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى مليون و519 ألفًا و532 مُصابًا على مستوى البلاد.

وذكرت وزارة الصحة الرومانية - في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني - أن حصيلة الوفيات في البلاد ارتفعت إلى 43 ألفًا و487 حالة وفاة، عقب تسجيل 448 حالة وفاة جديدة على مدار أمس، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المتعافين من المرض بلغ الآن مليونا و288 ألفًا و 761 شخصًا على مستوى البلاد.

وفي أمريكا الشمالية، سجلت وزارة الصحة الأمريكية 76 ألفا و496 حالة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 45 مليونا و 207 ألفا و116 حالة، كما تم تسجيل 1532 وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 731 ألفا و512 حالة.

وفي كندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2857 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الاصابات إلى مليون و 698 ألفا و509 حالة ، كما سجلت 39 وفيات جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 28 ألفا و698 شخصا.

وفي هندوراس، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 383 حالة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الحالات إلى 373 ألفا و 589 شخصا، كما سجلت البلاد 22 حالة وفاة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 10 آلاف و 170 حالة.

وفي كوبا، قال مدير قطاع الأوبئة بوزارة الصحة الكوبية فرانسيسكو دوران أنه تم تسجيل 1435 حالة إصابة جديدة و 19 حالة وفاة.

ونقلت وكالة أنباء برنسا لاتينا عن دوران قوله إنه منذ 11 مارس 2020، سجلت كوبا عن 941 ألفا 562 إصابة بالإضافة إلى 8133 حالة وفاة.

وعلى جانب أمريكا الجنوبية، أفادت وزارة الصحة البرازيلية، أن البلاد سجلت 11 ألف و 791 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، و 379 حالات وفاة بسبب كوفيد-19.

وارتفع العدد الرسمي للوفيات حاليا إلى 604 ألف و 228 حالة، ,وبلغ إجمالي الإصابات 21 مليونا و680 ألف و488 حالة إصابة منذ بدء الجائحة.

وفي بوليفيا، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 483 حالة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الحالات إلى 508 آلاف و166 شخصا، كما سجلت البلاد 4 وفيات جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 18 الفا و 887 حالة.

وفي إفريقيا، أعلنت وزارة الصحة الكينية تسجيل 5 وفيات و67 إصابة جديدة بالفيروس، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 5 آلاف و243 حالة، وإجمالي الإصابات إلى 252 ألفا و و375 إصابة.

وفي جنوب إفريقيا اعلن المعهد الوطني لمكافحة الأوبئة تسجيل 520 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى مليونين و 918 الفا و 366 شخصا.

وذكر موقع تايمز لايف الاخباري الجنوبي افريقي أنه تم تسجيل 81 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 88 الفا و 835 حالة، فيما يخضع 4 ألاف و 413 حالة للعلاج بالمستشفيات.