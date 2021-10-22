وكيل تعليم مطروح: تقسيم المصروفات الدراسية على 2 فصل دراسى

أصدر عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، تعليمات محددة ومشددة لمديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس التابعة لها بمحافظة مطروح بالتنفيذ التام والفوري للقرار الوزاري والمنظم للمصروفات المدرسية للطلاب.

وأوضح أن ذلك تم في ضوء تفعيل القرار الوزاري رقم ٤٥ لسنة ٢٠٢٠ بشأن ضوابط الإعفاءات المقررة للطلاب أبناء شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، بالإضافة إلى كل ما ورد بالمادة الثامنة من القرار الوزاري رقم ١١٩ وفي ضوء الكتاب الدوري رقم ٣٣ الصادر من وزارة التربية والتعليم.

وأضاف أن القرار تضمن أن تقوم كل إدارة تعليمية بحصر جميع الحالات غير القادرة على دفع المصروفات الدراسية من خلال تقديم الأبحاث الاجتماعية وإعداد كشف معتمد بها وتسليمها لمديرية التربية والتعليم لعرض كشف مجمع بجميع الحالات غير القادرة لتقوم المحافظة بالسداد عنهم.

وتابع أنه يتم تسليم الكتب الدراسية لجميع الطلاب غير القادرين والأكثر احتياجا وكذلك الفئات المستثناة، وفقا لقرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم وعدم ربطها بسداد المصروفات الدراسية، مشيرا إلى أنه بالنسبة لباقي الطلاب يحق لهم تقسيم المصروفات الدراسية على (٢ فصل دراسي) ويتم سداده مع بداية كل فصل دراسي.



وأكد وكيل تعليم مطروح أن تلك الإجراءات تأتي في إطار حرص الوزارة ومحافظة مطروح على المساهمة في التيسير عليذى أولياء الأمور وتخفيف الأعباء المالية عليهم بما لا يخل بالقوانين والقرارات الوزارية المنظمة بشأن تحصيل رسوم المصروفات المدرسية لطلاب المدارس بكافة مراحل التعليم (عام وفني).

وأشار إلى أنه أصدر تعليمات صريحة وواضحة وحازمة لمديري الإدارات بالتزام المدارس التابعة لكل إدارة تعليمية بكافة توجيهات محافظ مطروح، موضحا أنه شدد على المتابعة الميدانية لتطبيق تلك الإجراءات ومتابعة ما جاء بعاليه من خلال مسئولي الإدارات وتوجيه عام التربية الاجتماعية ومكاتب الخدمة المدرسية والتوجيه المالي والإداري وإدارة وأقسام الاحصاء والمتابعة ومديري المراحل التعليمية مع تشكيل لجان متابعة من الإدارات التعليمية وديوان المديرية لمتابعة التنفيذ.