محافظ أسيوط يشارك فى تشييع جثامين ضحايا حادث الأوسطى

شارك اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الخميس، في تشييع بعض جثامين ضحايا حادث تصادم ميكروباص بسيارة نقل (تريلا) بالطريق الدائرى الأوسطي بين منطقتي 6 أكتوبر والفيوم، الذي أسفر عن مصرع 19 شخصًا من بينهم 7 أشخاص من ديروط بمسقط رأسهم بقرية عرب أبوكريم بدشلوط بأسيوط.

محافظ أسيوط يشارك في تشييع جثامين

كما قدم المحافظ واجب العزاء لأسر الشهداء، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم الصبر الجميل.

رافقه خلال الزيارة محمود نجار، رئيس مركز ومدينة ديروط والشيخ عاصم قبيصى، وكيل وزارة الأوقاف ومصطفى أبوغدير، مستشار محافظ أسيوط للشئون الاجتماعية وعيون إبراهيم، نائب رئيس مركز ديروط ولفيف من أئمة الأوقاف بالمحافظة.

محافظ أسيوط يشارك في تشييع جثامين

ووجه محافظ أسيوط بتقديم أوجه الدعم والرعاية والمساعدة لأسر المتوفيين فى الحادث، بالتنسيق مع مصطفى أبو غدير، مستشار المحافظ للشؤون الاجتماعية والعميد محمد وهيدي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، كما كلف محمود نجار، رئيس مركز ومدينة ديروط بتقديم سبل الدعم لهم.

محافظ أسيوط يشارك في تشييع جثامين

تعود أحداث الواقعة إلى مساء أمس، حيث تلقى محافظ أسيوط إخطارًا من غرفة العمليات المركزية وإدارة الازمات والكوارث بديوان عام المحافظة يفيد ورود بلاغ من غرفة الأزمات بالجيزة بوقوع حادث تصام سيارة ميكروباص" بـ"تريلا" بالطريق الدائرى الأوسطى بين منطقتى 6 أكتوبر والفيوم ما أسفر عن مصرع 19 شخصًا منهم 7 من أسيوط، إثر تخطى سيارة نقل "تريلا" للحاجز الفاصل وعبورها للاتجاه المعاكس.

محافظ أسيوط يشارك في تشييع جثامين

محافظ أسيوط يشارك في تشييع جثامين

محافظ أسيوط يشارك في تشييع جثامين

محافظ أسيوط يشارك في تشييع جثامين