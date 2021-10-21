الخميس 21 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بشرى تكشف لـ«الدستور» سرًا عن استقالة أمير رمسيس

بشري
بشري

كشفت الفنانة بشرى، أن الحادث الذي تعرضت له أمس سبب لها إصابات خفيفة خاصة في فقرات العمود الفقري ولكنها تحاملت على نفسها من أجل استكمال فعاليات المهرجان التي تختتم، غدا الجمعة، لافتة إلى أنها كانت تصور أحد البرامج مع محمد مكاوي في سيارة وانقلبت بهم بشكل مفاجئ ولكن تم إسعافهم في الحال.

وأشارت بشرى في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن الدورة الخامسة شهدت تحديات عديدة من أجل خروجها ولكن كل شىء تم بشكل احترافي دون أي تغييرات من برنامج عروض الأفلام والورش حتى الماستر كلاس والسجادة الحمراء وصولا لختام منصة الجونة وتوزيع الجوائز وهي أهم فعالية تتم في مهرجان الجونة بدعم الأعمال السينمائية.

وعن أسباب استقالة أمير رمسيس من منصبه كمدير فني للمهرجان؛ أكدت بشرى أن أمير رمسيس بلغ إدارة المهرجان والقائمين عليه بعدم استمراره في منصبه قبل بداية الدورة الخامسة من المهرجان ومغادرته قبل حفل الختام لأنه يرتبط بعمل جديد وليس لديه أي أعمال يقوم بها في المهرجان.

وأوضحت بشرى أن اعتذار أمير رمسيس ليس بسبب حدوث أي أزمة بينه وبين إدارة المهرجان، كما يشاع، والأمر جاء بالتراضي، خاصة أنه من مؤسسي المهرجان وأحد أهم العناصر فيه منذ انطلاقه. 

يشار إلى أن الدورة الخامسة من مهرجان الجونة تختتم غدا في قاعة المؤتمرات بلازا بحضور عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم العربي، بجانب وجود عدد كبير من صناع السينما حول العالم، ويعرض حفل الختام بداية من الريد كاربت وحتى توزيع الجوائز على شاشة قناة on على الهواء مباشرة. 

بشرى الحالة الصحية لبشري تفاصيل حادث بشري استقالة امير رمسيس تفاصيل استقالة امير رمسيسم مهرجان الجونة

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