الخميس 21 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التموين تستأنف دورات تدريب الموظفين بجامعة القاهرة

جانب من الدورات التدريبيه
جانب من الدورات التدريبيه بجامعة القاهرة

استأنفت وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الأيام الماضية الدورات التدريبية للعاملين والموظفين بديوان عام وزارة التموين ومديريات التموين ورؤساء مكاتب التموين والإدارات التموينية التابعة لها خلال عقد الدورات التدريبية بجامعة القاهرة بمركز البحوث والدراسات التجارية بكلية التجارة.

تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس كورونا 

وقد توقفت هذه الدورات خلال فترة انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الشهور الماضية إلى أنه تم استئناف الدورات مرة أخري مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي بين الموظفين الذين يقومون  بالدورات التدريبية في مركز البحوث والدراسات التجارية بكلية التجارة.

الفترة الزمنية لاجتياز الدورات 

ويقوم مركز البحوث والدراسات التجارية بكلية  التجارة بجامعة القاهرة بعقد هذه الدورات وتخصيص عدد من الموظفين من ديوان عام الوزارة أو مكاتب التموين أو الإدارات التموينية التابعة لها وتكون الدورة بشكل مستمر لمدة يومين أو ثلاثة أيام ويحصل المتدرب على شهادة من مركز البحوث والدراسات التجارية بكلية التجارة باجتياز هذه الدورة بنجاح.

أهداف الدورات التدريبية بجامعة القاهرة

وتهدف هذه الدورات التدريبية للموظفين والعاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية أولًا رفع كفاءة الموظفين وتعظيم دورهم في خدمة المواطن.

 ثانيًا: الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. 

ثالثًا: اكتساب موظفي وزارة التموين والإدارات التموينية ومكاتب التموين مهارات التعامل مع طالبي الخدمة ومهارات تحليل وحل المشكلات والاتصال المباشر.

رابعًا: التفكير الابتكاري والإبداعي لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

خامسًا: تيسير الإجراءات للمواطنين وحسن المعاملة وفقًا للمبادرة التي قامت بها وزارة التموين والتجارة الداخلية منذ تولى الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجاره الداخلية في عام 2017 وهي التي تقوم على المواطن أولًا بحسن المعاملة وتقديم أجود الخدمات وفي أقل سرعة.

وقال المهندس عاطف محمد مدير الإدارة التموينية بكرداسة التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، والذي حصل على اجتياز الدورة التدريبية خلال اليومين الماضيين من مركز البحوث والدراسات التجارية بكلية التجارة في تصريح خاص لـ"الدستور"، إنه حصل على هذه الدورة لرفع كفاءة الموظف وحسن معاملته للمواطنين واكتساب خبرات جديدة في الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والتطوير المستمر لأدوات وإمكانيات موظف التموين، يأتي ذلك وفقًا لبروتوكول التعاون بين الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جامعة القاهرة.

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وائل لطفي

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