الخميس 21 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

يوسف وجيه عن «بدون ضمان»: «كنت عارف إني بكتب حاجة حقيقية جدًا»

بدون ضمان
بدون ضمان

قال السيناريست يوسف وجيه، إن حكاية "بدون ضمان" لم يكن هو الاسم الأول والأساسي، وكان  في البداية اسمه مباشرا عن حالات الطلاق، إلا أنه بعد الانتهاء من كتابة المسلسل “إلا أنا” وجدت أنه لا يوجد ضمان نهائيًا لأي شئ في حياة الإنسان خاصًة في العلاقات الزوجية والتي تكون على المحك دائمًا. 

 وأضاف السيناريست، "بيكون فيه مؤشرات بتقول راجعوا نفسكوا، أنتوا في الطريق الصح أو الخطأ كما حدث في شخصية علا، التي تجسدها الفنانة هاجر أحمد، التي وافقت على العريس دون السؤال عنه، وشخصية مريم التي تجسدها هنادي باباها حذرها من الاختلافات والزواج في بيت العائلة".

وأكد وجيه في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن اختياره لكتابة حكاية بدون ضمان جاء عن طريق يسري الفخراني، وبناءً عليه تم تكلفته بكتابة هذا الموضوع من قِبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعن رد فعل الجمهور، قال "وانا بكتب كنت عارف إني بكتب حاجة حقيقية جدًا، ومشوقة وممتعة دون ملل، وتلمس مع الناس، والنجاح توفيق من ربنا، وتحمست للموضوع جدًا ووافقت لأني حابب الفكرة".

 المخرجة كانت «الأيد الأمينة »التي تركت لها الورق

وعن التعاون مع المخرجة ياسمين قال: "عينها حلوة في الورق، وتناقشنا كثيرًا عن الحكاية، وهي شاطرة جدًا ومتمكنة من أدواتها، بجانب اختيارها للممثلين وقد جاءت جميع اختياراتها موفقة، فهي كانت الأيد الأمينة التي تركت لها الورق بسبب شعوري بالأمان، وجميعهم أدائهم كان متميزا، وزي ما الكتاب بيقول، وجميعهم أضافوا زيادات على الشخصيات، ووضوحوها، ملهم حقيقيين".

- مسلسل إلا أنا

وحكاية "بدون ضمان" ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا"، من بطولة كل من النجوم الشابة هنادي مهنى وإسلام جمال وأحمد بدير وهاجر أحمد، وتدور الحكاية حول ما تتعرض له الفتيات من أزمات وخلافات عديدة نتيجة الزواج، الغير مسؤول، مما يؤدي إلى ندم كل من هنادي مهنى وزوجها، وهاجر أحمد وزوجها، ويقرر الثنائي الانفصال وعرض مشكلاتهم في المسلسل.

السيناريست يوسف وجيه يوسف وجيه المسلسل “إلا أنا” حكاية بدون ضمان بدون ضمان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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