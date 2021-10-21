سول: لم نحدد موقفنا بشأن حقوق الإنسان فى كوريا الشمالية

قال وزير الخارجية الكوري الجنوبي جونج أوي - يونج، إن بلاده لم تنته بعد من تحديد موقفها بشأن المشاركة في رعاية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام، والذي يدين انتهاكات كوريا الشمالية لحقوق الإنسان.

وأضاف وزير الخارجية الكوري - في تصريح أوردته وكالة "يونهاب" الكورية- أن وزارته تراقب التطورات عن كثب، وستتخذ القرار بالنظر في الإجراء المتخذ في العام الماضي.

وتابع: "موقفنا فيما يتعلق بالقرار الأخير بشأن حقوق الإنسان في كوريا الشمالية كان مقررًا في الغالب من قبل، لذلك سندرس الاعتبارات المختلفة في هذا الاتجاه".

وشاركت كوريا الجنوبية في رعاية القرار منذ عام 2009، لكنها لم تنضم إلى المشاركة في رعاية القرار في العامين الماضيين، مراعاة للوضع الحالي في شبه الجزيرة الكورية، حيث تسعى سول إلى إحياء محادثات نزع السلاح النووي المتوقفة منذ فترة طويلة بين بيونج يانج وواشنطن.