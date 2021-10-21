الخميس 21 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

في ختام مؤتمر الأسرة.. كاتدرائية يسوع الملك بالمنيا تكرم راهبات القديس يوسف

الانبا باسيليوس
الانبا باسيليوس

اختتم مؤتمر الأسرة بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا فعالياته، بمشاركة الأب عمانوئيل عبدالله، وكيل المطرانية، وراعي كنيسة السيدة العذراء بالحواصلية، والأب كيرلس مكسيموس، والأب سعيد لوقا، راعي الكاتدرائية، والأب بولس شوقي، راعي كنيسة السيدة العذراء بالحواصلية، والشماس وائل وديع.

بدأ اليوم بفقرة ترانيم مع كورال يسوع الملك، ثم ألقى الدكتور وفيق رمزي محاضرة حول "الطريق إلى الوحدة"، و احتوى اللقاء على مجموعات العمل، وتم عرض ومناقشة ما تم أثناء مجموعات العمل، كما تم تكريم راهبات القديس يوسف على خطى عام القديس يوسف، بالإضافة إلى تكريم المشاركين في المؤتمر من كنائس الإيبارشية.

وكان الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، قد استقبل الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، وذلك في إطار فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الأسرة بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا.

جاء ذلك بمشاركة الأب كيرلس مكسيموس، والأب سعيد لوقا، راعيي الكاتدرائية، وأسر المؤتمر.

 بدأ اللقاء بفقرة الترانيم مع كورال يسوع الملك، ثم ألقى نيافة الأنبا توماس عدلى محاضرة بعنوان "الزواج عقد أم عهد"، و ركز نيافته على أن العهد هو مبادرة حب من الله، حيث أنه يختلف عن العقد في حضور الله داخل العهد.

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