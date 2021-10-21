بولندا تعتزم توفير جرعات تنشيطية من لقاح كورونا

أكد ماتيوس مورافيسكي رئيس وزراء بولندا، اعتزام بلاده توفير جرعات تنشيطية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد لجميع البالغين.

وقال رئيس وزراء بولندا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الخميس، إن من حصلوا على جرعاتهم كاملة من اللقاح منذ ستة أشهر على الأقل ممن تتخطى أعمارهم 18 عاما سيكون بمقدورهم الحصول على جرعة تنشيطية، موضحا أن الجرعات التنشيطية ستكون متاحة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وتابع "راديو بولندا" في نشرته الإنجليزية، أن الحكومة أوصت الشهر الماضي بتقديم جرعة تنشيطية لعاملي القطاع الطبي ومن تتخطى أعمارهم خمسين عاما، فيما كانت قد أوصت سابقا بجرعة تنشيطية لمن يعانون من ضعف الجهاز المناعي، وحتى أمس الأربعاء، وزعت السلطات 504 آلاف و949 جرعة تنشيطية من اللقاح.

- ترتيب الدول بحسب إصابات كورونا



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

- إرشادات منظمة الصحة العالمية



وكانت منظمة الصحة العالمية، قد قالت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.