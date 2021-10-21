أكاديمي مغربي: التصوف يعتمد الصحبة منهاجا لتحقيق غاياته

أكد الدكتور عبد الرزاق التورابي، الأستاذ بجامعة محمد الخامس بالمغرب، خلال مشاركته في فعاليات الملتقى العالمي للتصوف الـ16 والمقام حاليا بالمغرب، أن التصوف يعتمد الصحبة منهاجا لتحقيق غاياته، وهي التحقق بمضامين الدين، وأن السير إلى الله تعالى تحت إشراف الشيخ المربي هو سير داخل النفس الإنسانية لطي مراحلها، واختراق مسافاتها المعنوية، والرجوع إلى مصدرها الأصلي وتحررها من القيود.

وأضاف “الترابى”، أن المعنى الصوفي للحرية هو أن الإنسان لا يكون حراً بالمعنى الحقيقي للحرية إلا إذا ارتفع فوق شهواته وأهوائه، وأنّها نتاج جهد ومجاهدة وليست معطى إنسانيّاً، وعلى أنّها «حالة معاشة» تتحقّق في جدليّة مع العبودية لله.

الجدير بالذكر، أن الملتقى العالمى للتصوف، ينظم كل عام بالمملكة المغربية، تحت رعاية الملك محمد السادس، إيماناً منه بالدور الهام الذى يلعبه التصوف الإسلامى فى نشر قيم المحبة والسلام والمؤاخاة، وكذلك التصدى للتطرف بكافة أشكاله وأنواعه.