الخميس 21 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عرض أولى حلقات الجزء الرابع من «الآنسة فرح».. 30 أكتوبر

الانسة فرح
الانسة فرح

تبدأ منصة "شاهد" الرقمية، وقناة "MBC"، عرض الجزء الرابع من المسلسل الدرامى الشهير "الآنسة فرح"، يوم 30 أكتوبر الجاري، وذلك بعد انتهاء المخرج تامر فرج، من مونتاج حلقات المسلسل بالكامل.

وانتهى أبطال الجزء الرابع، من تصوير المشاهد الأخيرة من المسلسل نهاية سبتمبر الماضي، وذلك بإحدى مراكز التسوق الكبرى.

ويستأنف الجزء الرابع من مسلسل "الآنسة فرح"، أحداث الأجزاء الماضية، بعدما تمكنَّت الشرطة من القبض على "عاصي الغول" و"ميريام"، فيما ادعى "شادي" أنه مريض بالسرطان، لتتجدد الأحداث وسط حالة من التشويق، بعد أن قررت "ميريام" الاعتراف بكل شيء للشرطة، ولكن تحت شرط واحد فقط، وهو تعيين حراسة شخصية على سجنها للأبد، حتى تتجنب ما حدث لـ"جيهان" ويتم قتلها في السجن.

ويشارك في بطولة الجزء الرابع من مسلسل "الآنسة فرح" كلًا من؛ أسماء أبواليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، عارفة عبد الرسول، مريم الخشت، هبة عبدالعزيز، وجيلان علاء.

والمسلسل الجديد من إنتاج شركة "S Productions" لصاحبتها سالي والي، وهو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الكوميدي الشهير "Jane The Virgin".

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