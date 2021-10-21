الخميس 21 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الكنيسة الأرثوذكسية تُحتيي ذكرى نياحة الأب يعقوب

الكنيسة الأرثوذكسية
الكنيسة الأرثوذكسية

تُحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، بعيد نياحة الانبا يعقوب بطريرك إنطاكية، ووفقًا لكتاب السنكسار الكنسي: في مثل هذا اليوم تنيح الأب القديس الأنبا يعقوب بطريرك إنطاكية. 

وتابع: وقد لقي شدائد كثيرة ونفى في سبيل المحافظة على الأمانة المستقيمة. وبعد أن ظل في النفي مدة من الزمان، اجتمع أهل المدينة واستحضروه. ثم رجع الأريوسيون ونفوه ثانيا. فمكث في المنفى سبع سنين. ثم تنيح بسلام.

كما تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، بعيد نياحة القديسة بيلاجية التائبة، ووفقًا لكتاب السنكسار الكنسي: في مثل هذا اليوم تنيحت القديسة بيلاجية. وقد ولدت هذه البارة بمدينة إنطاكية من أبوين وثنيين، وكانت قد جمعت إلى فساد معتقدها، نجاسة السيرة أيضا.

وتابع: فصادفها أسقف قديس يسمى بولس، ووعظها كثيرا فآمنت بالسيد المسيح على يده، واعترفت له بجميع ما صنعت. فقواها وعلمها ألا تيأس. وأن تتوب بنية صادقة. ثم عمدها باسم الاب والابن والروح القدس. فاستنارت بنعمة المعمودية. وتقدمت إلى التوبة بقلب ثابت ونية خالصة وأضنت جسمها بالعبادة الحارة. 

وواصل: ثم تزينت بزي الرجال وذهبت إلى أورشليم. وسجدت في هياكلها. واجتمعت بالأب الاسكندروس بطريرك أورشليم فأرسلها إلى بعض الأديرة التي بقرب بيت المقدس فمكثت فيها أربعين سنة وتنيحت بسلام .

والسِّنْكِسارُ (لفظة يونانية) أو "الجامع لأخبار الأنبياء والرسل والشهداء والقديسين المستعمل في كنائس الكرازة المرقسية في أيام وآحاد السنة التوتية" هو كتاب يستخدم في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويحوي أخبار وسير قديسين، مرتبة حسب الشهور المصرية. ويقرأ السنكسار في الكنائس أثناء القداس قبل قراءة الإنجيل كل يوم بعد قراءة فصل الإبركسيس، أي قصص وأعمال وسير الرسل.

وكلمة سنكسار أصلها اليونانى سيناكساريون ومعناها جامع أى جامع السير.

وتم ترتيب السنكسار بحسب أيام السنة بحيث كل يوم من ايام السنة يقابله تذكار أو أكثر. لذلك فيتم قراءة السنكسار بشكل يومي في الكنيسة الأرثوذكسية في القداسات؛ لمعرفة سير حياة القديسين والشهداء في الكنسية المسيحية أو المناسبات التي تقابل نفس اليوم.

الكنيسة القبطية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كتاب السنكسار الكنسي الروح القدس تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كتاب السنكسار القبطية الأرثوذكسية لكتاب السنكسار الكنسي الكنيسة القبطية الأرثوذكسي مناسبات

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 21-10-2021 فى البنوك المصرية

33 وفاة و3699 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيطاليا

رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل منسق مكتب العلاقات الدولية بـ«بوردو» الفرنسية

مؤشر «نيكي» الياباني يهبط 2% بفعل المخاوف من «إيفرجراند» الصينية

محافظة الجيزة: غلق كلي لشارع الهرم وتقاطعه مع طريق المريوطية

5 ملفات ساخنة.. وكيل «مشروعات النواب» تكشف الخطة الرقابية للجنة خلال الانعقاد الحالي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

قلوب الناس صناديق مغلقة

القس. رفعت فكرى

سماح أبوبكر عزت وتكريم مستحق

د. بهي الدين مرسي

عندما يخطئ البصر وتصححه البصيرة

ماجد حبته

شرق المتوسط.. انحياز إجبارى

مؤمن المحمدي

رضا

جلال حمام

أينما يكون الفراغ.. يعشعش الفساد

د. القس صفوت البياضى

الحرية بين القدرية والقوانين الوضعية

ثروت الخرباوي

أبوالمفاهيم في دولة السلفيين

صور

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

إطلالات النجوم في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

«بيج رامى» يعود إلى القاهرة على «أتوبيس مكشوف»

محطة تل أبيب

المزيد

القائمة المشتركة فى الكنيست الإسرائيلى: سنؤيد مشروع قانون يمنع نتنياهو من العودة للحكم

مستشفى إسرائيلى: سلالة كورونا الجديدة غير قاتلة

إضراب عام فى «أم الفحم» بإسرائيل بعد مقتل شابين خلال أقل من 24 ساعة