الخميس 21 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

«واتساب» يسعى لإطلاق ميزة تسهل إمكانية وصول مستخدميه إلى السلع والبضائع

واتساب
واتساب

أعلن تطبيق المراسلات "واتساب"، استعداده لإطلاق ميزة جديدة تسهل لمستخدميه إمكانية الوصول إلى الكثير من السلع والبضائع.
وأضاف واتساب، وفقا لقناة “الحرة” الأمريكية، أن الميزة الجديدة المفيدة تتيح للمستخدمين إمكانية البحث عن سلع وبضائع يرغبون في شرائها من خلال كتالوج خاص، مشيرًا إلى أنه بإمكان الشركات الراغبة بعرض منتجاتها وضع هذه البضائع ضمن فئات خاصة تدرج في التطبيق، بحيث لا يضطر المستخدم للبحث الطويل، ويمكن الوصول إلى هذا الكتالوج عبر رابط أو زر الشراء في أعلى صفحة الرسائل.
يذكر أن التطبيق أطلق، في وقت سابق من هذا الشهر، تحديثا جديدا يتيح فيه اختيار المعلومات التي سيتم تخزينها في النسخة الاحتياطية بشكل مستقل، ويمكن أن يشمل التخزين جميع الخيارات مثل الصور ومقاطع الصوت والفيديو والمستندات والملفات الأخرى.

وعلى صعيد آخر، تعمل منصة "واتساب" على ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بتحويل صورهم إلى ملصقات في التطبيق الخاص بسطح المكتب.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية السبت، أن التطبيق المملوك لمنصة "فيسبوك" أعلن أنه يعمل على الميزة الجديدة في الوقت الحالي، موضحًا أنها غير متاحة لمختبري النسخة التجريبية من التطبيق.

ولم تعلن منصة "واتساب" موعدًا نهائيًا لطرح الميزة الجديدة لكل مستخدمي تطبيق سطح المكتب الخاص بالمنصة، وما زالت الميزة الجديدة تحت التطوير في الوقت الراهن.

ووفقًا للميزة الجديدة ستظهر للمستخدم علامة جديدة للملصقات، وبعد الضغط عليها سيقوم التطبيق بإرسال صورة كملصق بدلًا من إرسالها بالشكل التقليدي الحالي.

وستُمكن الميزة الجديدة مستخدمي "واتساب" بتحويل الصور إلى ملصقات بشكل سريع بدلًا من الاعتماد على تطبيقات خارجية للقيام بهذه المهمة.

وبشكل مستمر، تطلق منصة "واتساب" ميزات جديدة للمستخدمين لمنحهم تجربة أفضل.
 

واتسآب مقاطع الصوت السلع التطبيق تطبيق المراسلات

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