الخميس 21 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

تطورات الحالة الصحية للكابتن محمود الخطيب بعد نقله إلى المستشفى

محمود الخطيب
محمود الخطيب

كشف الإعلامي أحمد شوبير تطورات الحالة الصحية للكابتن محمود الخطيب بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها وتم نقله إلى المستشفى على إثرها.

 

وقال أحمد شوبير في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "كل التمنيات القلبية للكابتن محمود الخطيب بالشفاء العاجل.. كان يشكو من آلام في عينه ويبدو أنها تطورت بعد حفل تكريم حسن حمدي وحسن مصطفى.. كل التمنيات بالشفاء العاجل للنجم الخلوق محمود الخطيب".

 

كان النادي الأهلي قد أعلن أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تعرض لأزمة صحية طارئة وذلك عقب الانتهاء من الحفل الذي شارك فيه يوم أمس الأربعاء.


ونشر النادي الأهلي بيانًا عبر موقعه الرسمي جاء نصه كالآتي:

 

تعرض الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي لأزمة صحية طارئة عقب الانتهاء من مشاركته في الاحتفالية التي أقامها الأهلي لتكريم كلًا من الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأسبق، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.

 

وتم نقل الكابتن محمود الخطيب لإحدى المستشفيات الكبرى ولا يزال يخضع للفحوصات الطبية والإشعات بمعرفة كبار الأطباء لتحديد أسباب الأزمة وتلقي العلاج اللازم.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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