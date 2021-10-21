اليوم.. افتتاح معرض مشغولات «فن التاتنج» بطلعت حرب

يحتضن مركز طلعت حرب الثقافي، التابع لصندوق التنمية الثقافية بحي السيدة نفسية، في الخامسة من مساء اليوم الخميس، افتتاح معرض فنى بعنوان "مشغولات فن التاتنج بالأبرة" للفنانة دكتورة ريهام العنانى.

وبحسب الفنانة ريهام العناني: فن "التاتنج"، هو فن قديم ولكنه عاد للظهور مؤخرا. وينقسم فن التاتنج إلى ثلاثة أنواع: تاتنج بالمكوك ــ تاتنج بالإبرة ــ تاتنج بالكروشيه. وإذا تفحصنا مشغولات التاتنج بعين المدقق سنرى إنها تتكون من أقواس وحلقات مشغولة بشكل متقن وجميل.

وأكثر مايستخدم هذا الفن في عمل المشغولات الصغيرة مثل المفارش الصغيرة وقطع الاكسسوارات والحلى ولتزيين أطراف الأكمام والملابس. والغرزة الأساسية المستخدمة في العمل هي الدبل ستيتج، وهي تتكون من جزيئين أو لفتين متعاكستين بالإضافة إلى غرزة البيكو التي تستعمل للتزين أو للربط بين حلقات الشغل. وتستعمل خيوط عديدة لعمل التاتنج منها الكوتن برليه وخيط DMC وخيوط السمكة والخيوط الهندية الحريرية.

وتتراوح سماكة الخيوط من (5 -80) وكلما زاد الرقم قلت سماكة الخيط، وأفضل نوع ينصح به للمبتدئات هو: DMC ذو مقاس 10 - بالنسبة للإبرة المستخدمة تكون طويلة ومتساوية حتى في جهة الثقب وتكون مدببة القمة للأمان أثناء الشغل ولها عدة قياسات. بالنسبة لإبرة الكروشيه يكون ذو قياس صغير وأيضا متساوي السمك. المكوك أيضا له قياسات وأنواع عديدة.

ــ حفل الفنان محيي صلاح بقصر الأمير بشتاك

في سياق متصل، يليها في السابعة مساء اليوم أيضا، يقيم بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفل غنائي للفنان محيي صلاح وفرقته الموسيقية .

ويقدم الفنان باقة مختارة من أغاني الزمن الجميل، من بينها أغنيات: كل دقة في قلبي٬ خايف أقول اللي في قلبي٬ يا مسهرني٬ دارت الأيام٬ كلمني طمني يا حبيبي٬ ليالي الأنس في فيينا٬ عرباوي٬ أما براوة٬ إن راح منك يا عين، آه يا اسمراني اللون، شباكنا ستايره حرير، فارس أحلامي، القلب معاك وغيرها.

بالإضافة إلى مقتطفات من أعمال كبار الملحنين والمطربين الذين أثروا الساحة الفنية، ويشارك بالحفل عازف القانون الفنان الدكتور صابر عبد الستار .

والفنان محيي صلاح سوليست بفرقة الموسيقي العربية العربية للتراث، شارك في تأسيس فرقة محمد فوزي للموسيقي والغناء، قام بالغناء في العديد من المهرجانات منها مهرجان المألوف للموسيقي العربية بتونس .