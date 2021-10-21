الخميس 21 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«تنسيقية الأحزاب»: تحدد اختصاصات المركز الإعلامى وتستحدث لجنة جديدة

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

 حددت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اختصاصات المركز الإعلامي في عدد من المهام، تتمثل في إدارة الصفحات والمنصات الإلكترونية للتنسيقية علي السوشيال ميديا وقناة اليوتيوب، والبراند والهوية البصرية، وكذلك عمل التصميمات والجرافات والحملات الدعائية والتنفيذ الفني للفاعليات والبث، وصياغة البيانات والأخبار وتغطية الفاعليات الخاصة بالتنسيقية. 

كما تشمل اختصاصات المركز، متابعة صفحات النواب، وتقديم الدعم الفني والإعلامي، وإطلاق الدورات التدريبية الإعلامية والصحفية، فضلًا عن الحفاظ على الهوية البصرية وإدارة الإعلام الخاص بالتنسيقية. 

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الاستراتيجية العامة لعملها والتي تضمنت بعض الإجراءات الهيكلية والتنظيمية. 

 

كما استحدثت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لجنة جديدة لمسؤولي التواصل، وتختص اللجنة بالتواصل مع أعضاء التنسيقية من مسؤولي الأحزاب السياسية التي تتمتع بعضوية التنسيقية. 

ويتولى أعضاء اللجنة أيضًا، التنسيق لعقد اجتماعات دورية ربع سنوية مع لجنة المنسقين ومجلس الأمناء. 

كما حددت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اختصاصات لجنة البروتوكولات، وتختص بعرض ما يخص بروتوكولات التعاون بدءًا من اقتراحها وحتى اعتمادها بصورة نهائية. 

وتشمل اختصاصات اللجنة، التواصل الخارجي مع الطرف الثاني بشأن بروتوكول التعاون وحتى ترتيبات يوم التوقيع.

 وتتلقى اللجنة مقترحات بروتوكولات التعاون ومتابعة خطوات العمل عليها، والتواصل مع المختصين أو المهتمين بمجال بروتوكول التعاون من داخل التنسيقية لوضع وتحديد مجالات تعاون البرتوكول في المسودة الأولية.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الاستراتيجية العامة لعملها والتي تضمنت بعض الإجراءات الهيكلية والتنظيمية. 

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين المركز الاعلامي المهام المنصات الإلكترونية السوشيال ميديا التصميمات المركز

رئيس التحرير

وائل لطفي

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