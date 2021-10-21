ضبط 3 محاولات تهرب جمركى بمطار القاهرة الدولى

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة مصطفى السيد مدير الإدارة، من ضبط 3 محاولات تهرب جمركي لعدد من الأقراص المخدرة وكمية من مصنوعات العاج بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون البيئة واتفاقية سايتس لحمايه الحياة البرية وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

كان ذلك أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة مصر للطيران القادمة من كوبنهاجن اشتبه محمد يوسف مأمور اللجنة الجمركية في راكبة دنماركية من أصل مصري.

المضبوطات

وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عمر غزال مأمور الفحص فتلاحظ وجود أشرطة دواء.

وتم تشكيل لجنة من مصطفى بحر تحت إشراف أحمد فتحي رئيس القسم لتفتيش حقائب الراكبة فتبين وجود ٢٨٩ شريط بإجمالي ٢٨٩٠ قرصًا من عقار الترامادول والكونترامال المخدرة مخبأة بين طيات ملابسه داخل الحقائب.

وكانت المحاولتين الثانية والثالثة أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران القادمة من بيروت اشتبه هيثم محمد مأمور اللجنة الجمركية في راكبين سوريين قادمين من لبنان.

وتم تمرير حقائبهما على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد قنديل مأمور الفحص فتلاحظ وجود قطع بيضاء.

المضبوطات





وتم تشكيل لجنة جمركية من أحمد الجمل ومحمد قنديل مأموري الجمرك تحت إشراف إبراهيم عامر وإبراهيم حسن مديري الحركة، فتبين وجود مسبحة و١٤٠ قطعة يشتبه أن تكون من العاج داخل حقائب الراكب الأول و٨٣ قطعة يشتبه أن تكون من العاج داخل حقائب الراكب الثاني.

وبالعرض علي لجنة الحياة البرية أفادت أن المسبحة والقطع مصنوعة من العاج الخام المحظور تداولها والتعامل فيها بموجب اتفاقية سايتس للحماية البرية.

المضبوطات

وقرر مصطفى السيد مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 3 محاضر ضبط جمركي بعد العرض على اإبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.