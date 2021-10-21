تعرف بالتفاصيل علي مواقيت الصلاة اليوم الخميس ٢١اكتوبر في عدد من المحافظات المصرية، وتتضمن كلًا من محافطة القاهرة، والجيزة، وجنوب سيناء، والأقصر، والسويس، وأسوان، والإسماعيلية، والسويس.

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021



تعرض «الدستور» علي قرائها مواقيت الصلاة اليوم الخميس ٢١ أكتوبر ٢٠٢١، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

مواقيت الصلاة اليوم في محافطة القاهرة

توقيت صلاة الفجر ٤:٣٤

توقيت الشروق ٦:٠١

توقيت آذان الظهر ١١:٤٠

توقيت آذان العصر ٢:٥٢

توقيت آذان المعرب ٥:١٨

توقيت آذان العشاء. ٦:٣٦



مواقيت الصلاة اليوم في محافطة الإسكندرية



توقيت صلاة الفجر ٤:٣٩

توقيت الشروق ٦:٠٧

توقيت آذان الظهر ١١:٤٥

توقيت آذان العصر ٢:٥٦

توقيت آذان المعرب ٥:٢٢

توقيت آذان العشاء. ٦:٤١



مواقيت الصلاة اليوم في محافطة جنوب سيناء



توقيت صلاة الفجر ٤:٢٢

توقيت الشروق ٥:٤٩

توقيت آذان الظهر ١١:٢٨

توقيت آذان العصر ٢:٤١

توقيت آذان المعرب ٥:٠٧

توقيت آذان العشاء. ٦:٢٤

مواقيت الصلاة اليوم في محافطة الأقصر

توقيت صلاة الفجر ٤:٢٨

توقيت الشروق ٥:٥٢

توقيت آذان الظهر ١١:٣٥

توقيت آذان العصر ٢:٥١

توقيت آذان المعرب ٥:١٧

توقيت آذان العشاء. ٦:٣٢



مواقيت الصلاة اليوم في محافطة أسوان

توقيت صلاة الفجر ٤:٢٦

توقيت الشروق ٥:٤٩

توقيت آذان الظهر ١١:٣٣

توقيت آذان العصر ٢:٥٠

توقيت آذان المعرب ٥:١٧

توقيت آذان العشاء ٦:٣١



مواقيت الصلاة اليوم في محافطة السويس

توقيت صلاة الفجر ٤:٢٨

توقيت الشروق ٥:٥٥

توقيت آذان الظهر ١١:٣٥

توقيت آذان العصر ٢:٤٨

توقيت آذان المعرب ٥:١٤

توقيت آذان العشاء. ٦:٣١

مواقيت الصلاة اليوم في محافطة الإسماعيلية

توقيت صلاة الفجر ٤:٣٠

توقيت الشروق ٥:٥٧

توقيت آذان الظهر ١١:٣٦

توقيت آذان العصر ٢:٤٨.

توقيت آذان المعرب ٥:١٣

توقيت آذان العشاء. ٦:٣١



مواقيت الصلاة اليوم في محافطة الغربية

توقيت صلاة الفجر ٤:٣٤

توقيت الشروق ٦:٠٢

توقيت آذان الظهر ١١:٤١

توقيت آذان العصر ٢:٥٣

توقيت آذان المعرب ٥:١٩

توقيت آذان العشاء. ٦:٣٧