الأربعاء 20 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا تواضروس يواصل سلسلة عظات «دروس فى الحكمة»

البابا تواضروس
البابا تواضروس

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، عظته الأسبوعية من المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.
وتنطلق العظة الأسبوعية للبابا تواضروس دون حضور شعبي، وتتم بثها عبر القنوات المسيحية الثلاث، وصفحة المُتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وذلك للحد من التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويواصل البابا تواضروس سلسلة عظاته الروحية “دروس في الحكمة، وذلك بهدف دعم الأقباط روحياً عبر الاجتماع الأسبوعي له من المقر البابوي .

 ويركز قداسة البابا لمدة عدة أشهر على سلسلة عظات روحية مختلفة تتضمن نفس المعني الروحي، وكانت السلسلة السابقة التي اختتمت بالشهر الماضي هي سلسلة عظات “رسائل الفرح”.

واحتفلت الكنائس المصرية بعيد الصليب وهو اليوم الذي وجدت فيه القديسة هيلانه الصليب ورفعته على جبل الجلجثة وبنت فوقه كنيسة القيامة.

قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية دون حضور شعبي “دروس في الحكمة ” الأقباط روحيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

الأكثر قراءة

مصادر بـ«الصحة»: 17 وفاة وإصابة اثنين فى حادث الدائرى الأوسطى

النيابة تحيل لص «هاتف البث المباشر» للمحاكمة العاجلة

ارتفاع عدد ضحايا حادث الطريق الأوسطى لـ19 قتيلًا

«صاروخ لانتشال الجثث».. لحظات مفزعة من حادث الدائرى الأوسطى «فيديو»

أول فيديو من موقع حادث الطريق الدائرى الأوسطى

تفاصيل حالة «بشرى» الصحية بعد إصابتها فى حادث مهرجان الجونة «فيديو»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. بهي الدين مرسي

عندما يخطئ البصر وتصححه البصيرة

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

ماجد حبته

شرق المتوسط.. انحياز إجبارى

مؤمن المحمدي

رضا

جلال حمام

أينما يكون الفراغ.. يعشعش الفساد

د. القس صفوت البياضى

الحرية بين القدرية والقوانين الوضعية

ثروت الخرباوي

أبوالمفاهيم في دولة السلفيين

حسين دعسة

وحدة سوريا.. الرئيس السيسى يرفض محاولة فرض الأمر الواقع

صور

إطلالات النجوم في اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائي

إطلالات النجوم في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

«بيج رامى» يعود إلى القاهرة على «أتوبيس مكشوف»

محطة تل أبيب

المزيد

بينيت: تفاجأت بضغط إدارة بايدن لتخفيض بناء المستوطنات فى الضفة

الاحتلال يعتقل 18 فلسطينيًا فى الضفة الغربية

الرئيس اللبنانى يبحث ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل