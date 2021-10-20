البابا تواضروس يواصل سلسلة عظات «دروس فى الحكمة»

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، عظته الأسبوعية من المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وتنطلق العظة الأسبوعية للبابا تواضروس دون حضور شعبي، وتتم بثها عبر القنوات المسيحية الثلاث، وصفحة المُتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وذلك للحد من التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويواصل البابا تواضروس سلسلة عظاته الروحية “دروس في الحكمة، وذلك بهدف دعم الأقباط روحياً عبر الاجتماع الأسبوعي له من المقر البابوي .

ويركز قداسة البابا لمدة عدة أشهر على سلسلة عظات روحية مختلفة تتضمن نفس المعني الروحي، وكانت السلسلة السابقة التي اختتمت بالشهر الماضي هي سلسلة عظات “رسائل الفرح”.

واحتفلت الكنائس المصرية بعيد الصليب وهو اليوم الذي وجدت فيه القديسة هيلانه الصليب ورفعته على جبل الجلجثة وبنت فوقه كنيسة القيامة.