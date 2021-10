أجمل إطلالات أنجلينا جولى وأطفالها على السجادة الحمراء (صور)

أطلت النجمة العالمية، أنجلينا جولي، بصحبة أبنائها مادوكس وفيفيان وزهرة وشيلوه ونوكس، على السجادة الحمراء، في العرض الأول لفيلمها الجديد Eternals، وقد فاجأت ابنتها زهرة الجمهور بارتدائها فستان والدتها، الذي سبق وأطلت به من قبل، على السجادة الحمراء بحفل الأوسكار.

ونستعرض في السطور التالية، أجمل إطلالات جولي مع أبنائها على السجادة الحمراء.

أطلت أنجلينا جولي جنبا إلى جنب مع أطفالها في العرض الأول لفيلمها، Maleficent: Mistress of Evil، علي السجادة الحمراء، في لندن العرض الأول في 9 أكتوبر 2019، مع أطفالها الأربعة الصغرى، التوائم نوكس و فيفيان، بالإضافة إلى الفتيات شيلوه و زهرة.

منذ ما يقرب من سبعة أشهر، دعتهم أيضا جولي إلى حفلة لها، بمناسبة العرض الأول لفيلم Dumbo في لوس أنجلوس في 11 مارس 2019، وقد تناولوا سويا الوجبات السريعة والتقطوا مجموعة من الصور على السجادة الحمراء وقتها.

وفي خطوة غير مسبوقة، استطاعت جولي أن تجمع جميع أطفالها الستة، من اليسار ، التوأم نوكس وفيفيان، ابن باكس ، شيلوه، زهارة وابن مادوكس، في العرض الخاص لفيلم The Boy Who Harnessed The Wind في مدينة نيويورك في 25 فبراير. عام 2019.

ومنذ أيام، تألقت جولي مع أطفالها الأربعة الأكبر سنًا، العرض الأول لفيلم Serendipity في مدينة نيويورك ، حيث وقفوا سويا مع المخرج Prune Nourry على السجادة الحمراء.

كما حضر مع جولي ابنائها، كضيوف شرف لها ، وهذه المرة في 3 فبراير 2018 ، خلال السجادة الحمراء لجوائز آني، حيث جاء الاحتفال بأفضل أفلام الرسوم المتحركة لعام ٢٠١٨، في لوس أنجلوس.

وكانت النجمة جولي تحضر الاحتفال بفيلمها The Breadwinner ، وهو فيلم رسوم متحركة عن فتاة شابة في أفغانستان تتنكر في زي صبي من أجل إعالة أسرتها.

وقد حصل الفيلم ، الذي شاركت جولي في إنتاجه ، على جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة مستقل ، وحصل على جائزة الأوسكار في حفل الشهر التالي.