الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تفوز بجائزتين من جوائز التميز الحكومي

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي و د محمد القرش

كرم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة المتحدث الرسمي باسم الوزارة الذي حقق المركز الأول في مسابقة التميز الحكومي والتي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فئة الإدارة العليا.

كما كرم رئيس مجلس الوزراء أيضا الدكتور محمد سعد مدير معهد الأمصال واللقاحات البيطرية الذي حصل على جائزة القيادات المتميزة الحكومية (فئة رئيس إدارة مركزية) المركز الثاني على مستوى الجمهورية.

فقد تمكن "سعد" من تطوير العمل الحكومي للمعهد بإدارته الجيدة وليست هذة هي المرة الأولي التي يفوز فيها مدير معهد الامصال واللقاحات البيطرية في مسابقة التميز الحكومي حيث حقق الفوز فى الدورة الأولي للمسابقة ضمن العشرة الأوائل علي مستوي.

 

 

الدكتور مصطفى مدبولي و د محمد القرش
الدكتور مصطفى مدبولي و د محمد القرش
الزراعة تفوز بجائزتين جوائز مصر للتميز

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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