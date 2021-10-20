روسيا: التهديد العسكرى من الغرب يجبرنا مع بيلاروس على اتخاذ إجراءات جوابية

قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، إن التهديد العسكري من جانب الدول الغربية أجبر بلاده وجمهورية بيلاروس على اتخاذ إجراءات جوابية، كانت إحداها هي العقيدة العسكرية الجديدة لدولة الاتحاد الروسي البيلاروسي.

وأضاف الوزير الروسي -خلال اجتماع المجلس المشترك لوزارتي الدفاع في البلدين اليوم الأربعاء في موسكو- "بالإضافة إلى التهديدات العسكرية، ما زلنا نواجه ضغوطًا سياسية واقتصادية على بلادنا من قبل ما يسمى بالغرب الجماعي"، موضحا أن العقيدة العسكرية لدولة الوحدة بين روسيا وبيلاروس تهدف إلى تنسيق أعمال الدولتين ردا على التهديدات العسكرية والضغط السياسي والاقتصادي من الغرب.

وأكد أن مستوى التفاعل بين الإدارات العسكرية في روسيا وبيلاروس يجعل من الممكن تكييف المهام الأمنية في الوقت المناسب مع التغيرات التي تحدث في العالم وحلها بشكل فعال. يُذكر أنه من المقرر الموافقة على العقيدة العسكرية الجديدة لدولة الاتحاد الروسي البيلاروسي في اجتماع لمجلس الدولة الأعلى لدولة الاتحاد بقيادة الرئيسين الروسي والبيلاروسي.

وعلى صعيد آخر، يذكر في 24 يونيو الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات اقتصادية جديدة ضد بيلاروسيا تشمل قطاع التكنولوجيا والمنتجات البترولية وتقييد الوصول إلى أسواق رأس المال الأوروبية، بسبب وضع حقوق الإنسان وحادث طائرة "راين إير" مايو الماضي.

وأوضح بيان للاتحاد الأوروبي أنه تم فرض حزمة عقوبات اقتصادية جديدة ضد بيلاروس "كرد على تصعيد الانتهاكات ضد حقوق الإنسان في بيلاروسيا، والقمع العنيف للمجتمع المدني والمعارضة والصحفيين، بجانب الهبوط القسري لطائرة راين إير في مينسك في 23 مايو 2021".

وأشار البيان إلى أن العقوبات الجديدة تشمل حظر البيع أو الإمداد أو النقل والتصدير المباشر أو غير المباشر لأي تكنولوجيا أو برمجيات مخصصة للاستخدام في المراقبة أو الاعتراض عبر الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية وتكنولوجيا للاستخدام العسكري، وذلك لأي شخص أو كيانات أو هيئات محددة في بيلاروسيا.

كما تم فرض قيود على قطاع المنتجات البترولية، بجانب الوصول إلى أسواق رأس المال الأوروبية.