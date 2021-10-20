مقتل 82 إرهابيًا وتدمير 11 آلية عسكرية فى 26 عملية ضد الحوثيين باليمن

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، تنفيذ 26 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيا الحوثية في الجوبة والكسارة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكر التحالف في بيان له أن"عمليات الاستهداف شملت تدمير (11) من الآليات العسكرية ومقتل أكثر من (82) عنصرا إرهابيا" وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، في وقت سابق اليوم، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه جازان (جنوب غرب) المملكة .

وتتكرر الهجمات التي تشنها ميليشيات الحوثي باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مفخخة من دون طيار، باتجاه الأراضي السعودية، رغم الدعوات العربية والدولية للالتزام بوقف إطلاق النار.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعمًا للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

وفي وقت سابق، أعلن تحالف دعم الشرعية، الذي تقوده السعودية، تصفيته أكثر من 100 عنصر من العناصر الإرهابية الحوثية في مأرب.

وأعلن تحالف دعم الشرعية، تنفيذ 19 عملية استهداف لآليات وعناصر الحوثيين في العبدية في مأرب، ما أسفر عن مقتل ما يزيد علي 108 من عناصرهم الإرهابية.

وأكد التحالف: "أنه ملتزم بدعم الجيش الوطني اليمني وحماية المدنيين العُزل".

وفي سياق متصل، أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أن المليشيات الحوثية تقتل السلام في اليمن، واستنكر وقوف المجتمع الدولي عاجزاً عن ممارسة أي ضغوط ضد الميليشيات التي تقتل وتتباهى بالقتل والحصار أمام العالم كله.

وأضاف الرئيس اليمني -في خطابه بمناسبة العيد الـ58 لثورة 14 أكتوبر الذي أوردته وكالة الأنباء اليمنية- أن استمرار هذه الميليشيات بالقتل والهجوم والحصار والعنف والإرهاب يحدد بشكل واضح موقفها من السلام ومن جهود الأمم المتحدة، لافتًا إلى أن تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الرياض، لابد وأن يكون أولوية لضمان الاستقرار الأمني والاقتصادي وتعزيز مؤسسات الدولة.