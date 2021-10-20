الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

عملة «بيتكوين» الرقمية تُسجل أعلى مستوى فى تاريخها

بيتكوين
بيتكوين

حطمت عملة بيتكوين الرقمية، اليوم الأربعاء، رقمها القياسي وتجاوزت أعلى سعر لها في تاريخها الذي سجلته في أبريل الماضي عند 64.8 ألف دولار لتتداول أعلى 65 ألف دولار.

وارتفع سعر العملة الرقمية الأعلى قيمة عالميًا على منصة "بينانس" بنسبة 5.20 بالمئة ليبلغ 65.9 ألف دولارا، فيما كانت قد صعدت في وقت سابق من اليوم إلى 66.2 ألف دولار.

وكانت العملة الرقمية قد بدأت في تحقيق مكاسب وزيادات، اليوم، بعدما بدأ أول صندوق مؤشرات متداولة للعقود الآجلة للعملة الافتراضية في الولايات المتحدة تداوله أمس.

وفي سياق متصل، قفزت عملة بيتكوين، في مدة دقائق فقط لتسجل العملة المشفرة أعلى مكاسب يومية لها منذ  يوليو، كما قفزت عملات مشفرة أخرى في مسيرة ارتفاع كبيرة عقب أكبر تراجع شهري منذ مايو الماضي.

ووفقًا لوكالة بلومبرج للأنباء، حققت أكبر عملة مشفرة مكاسب بلغت 10% ليصل سعرها إلى 47 ألفًا و884 دولارًا لعملة بيتكوين الواحدة في التعاملات المبكرة بنيويورك قبل أن تتخلى عن بعض مكاسبها.

كما قفزت عملات إيثريوم ولايتكوين، و"إي أو إس"، حيث ارتفع مؤشر بلومبرج للعملات المشفرة "بلومبرج جالاكسي كريبتو" بنسبة بلغت 8.9%. 

كانت بيتكوين تراجعت بنسبة 7.6% في سبتمبر، في خضم مخاوف من تزايد ضغوط رقابية في الصين والولايات المتحدة.

وعرض متعاملون مجموعة من الأسباب المحتملة وراء المكاسب الأخيرة، بينما أشاروا إلى أن السوق المجزأة تترك الأصول الرقمية عرضة لتأرجحات سعرية متقلبة.

وأشار البعض إلى تصريحات رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي جيروم باول بأن البنك المركزي "ليست لديه نية" لحظر العملات المشفرة، بينما استشهد آخرون بمستويات سعرية مثل تحرك متوسطات تتم متابعتها عن كثب من قبل محللين فنيين.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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