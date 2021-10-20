الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهم بحيازة أسلحة نارية ثقيلة بمنطقة المرج

حبس متهم
حبس متهم

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح  المرج، اليوم الأربعاء حبس متهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لحيازته أسلحة نارية ثقيلة، من بينها جرينوف، قبل بيعها على عملائه بمنطقة المرج بمحافظة القاهرة.

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على تاجر سلاح بحوزته أسلحة نارية ثقيلة قبل بيعها على عملائه بالمرج، حيث تمت عملية الضبط تحت إشراف اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء علاء بشندي، مدير عمليات مباحث القاهرة، إخطارًا من مباحث قسم شرطة المرج يفيد بضبط عنصر إجرامي «له معلومات جنائية» مقيم بدائرة القسم.

وبمداهمة شقته عُثر بداخلها على رشاش جرينوف، و6 بنادق آلية، وكمية من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، ودبشك خشبي خاص ببندقية، و24 خزينة، وسلاح أبيض.

واعترف بحيازته الأسلحة النارية بقصد الاتجار وقيامه ببيعها لعملائه من تجار المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

حبس أسلحة نارية نيابة المرج

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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