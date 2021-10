أنجلينا جولي تبهر الجمهور بإطلالة مُعاد استخدامها بالعرض الأول لـ«Eternals»

ظهرت النجمة العالمية أنجلينا جولي بإطلالة مختلفة على السجادة الحمراء خلال حضورها العرض الأول لفيلم “Eternals”، من إنتاج شركة مارفل، في مدينة لوس أنجلوس، حيث ظهرت فى إطلالة مختلفة سحرت الجمهور.

وحرصت أنجلينا جولي على اصطحاب أبنائها معها للحفل وذلك من أجل تقديم رسالة بيئية هامة من خلال ظهورهم جميعا بملابس مُعاد تدويرها، وشاركتها في الأمر ابنتها المتبناة زهارُا التي ارتدت فستانُا ظهرت به والدتها سابقا في حفل الأوسكار 2014.

العرض الخاص لفيلم “Eternals” أشعل مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية وكذلك صور أبطاله ومنهم ريتشارد مادن وكيت هارينجتون وسلمى حايك والمخرجة كلوي تشاو، وقاموا بالتقاط الصور مع الجمهور الذي حرص على استقبالهم على السجادة الحمراء.

وتنتظر أنجيلينا جولي عرض أحدث أعمالها الفنية “Eternals” وتدور أحداث الفيلم حول “الأبديين” وهم مجموعة من المخلوقات الفضائية غير الفانية التي تعيش وسط البشر على الأرض ولديهم القدرة على حماية الأرض والدفاع عنها من الخطر الخارجي.

أبطال فيلم “Eternals”

ويشارك في فيلم “Eternals” عدد كبير من النجوم على رأسهم أنجلينا جولي وسلمى حايك وريتشارد مادين وكيت هارينجتون وباري كيوجان وجيما تشان والفيلم من تأليف ريان فيربو ومن إخراج كلوي تشاو

يذكر أن أول ظهور لعالم “The Eternals” كان من خلال قصص مصورة نشرت في عام 1976 للمؤلف جاك كيربي وكان أول تقديم شخصية من فصيلة “The Eternals” كان من خلال شخصية “ثانوس” في فيلم “The Avengers”.

وكان فيلم “Those Who Wish Me Dead” آخر أعمال النجمة أنجلينا جولي السينمائية، وعرض خلال يونيو الماضية ودارت أحداثه في إطار من الجريمة والإثارة، يجد مراهق صغير نفسه في مطاردة شرسة مع اثنين من القاتلين في بلدة مونتانا، حينما يصبح شاهدًا على جريمة قتل قاموا بارتكابها.