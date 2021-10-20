الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

فريق«المعجزات» يستعد للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية لذوي الإعاقة

كأس الأمم الإفريقية
كأس الأمم الإفريقية لذوي الإعاقة

يستعد فريق المعجزات، للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، لكرة القدم لمبتوري الساق، التي ستقام بتنزانيا عام ٢٠٢١.

ويقول أسامة حسن مدرب الفريق لـ«الدستور» إن الشاب محمود عبده هو الملهم لفكرة تشكيل الفريق بعد انتشار رقصته بعكازيه، عقب فوز منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم، و الذي كان يحلم بلعب كرة القدم، لكن بتر ساقه حرمه من ذلك، حيث طرح فكرة تشكيل الفريق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، و أخبره أحد الإعلاميين، بوجود اتحادات دولية لكرة القدم للمبتورين.

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و أوضح حسن أن تشكيل فريق مبتوري القدم يختلف عن تشكيل فريق الأسوياء، حيث أن الفريق في كرة قدم المبتورين يتكون من 6 لاعبين وحارس مرمى، كما أن اللاعبين يجب أن يكونوا من مبتوري الساق أو لديهم عيب خلقي يمنعهم من استخدام إحدى الساقين، بينما حارس المرمى يكون مبتور الذراع أو لديه عيب يمنعه من استخدام أحد الذراعين، و أنه يحسب على اللاعب "خطأ" إذا لمس اللاعب الكرة بأحد العكازين، مشيرا إلى أن هناك توجه حول تعديل القوانين بحيث يصبح عدد اللاعبين 11 لاعباً كما في كرة القدم العادية.

و أشار إلى أن الجزء الأصعب في التعامل مع اللاعب، هو تعويده على الجري و التحرك بسرعة، باستخدام العكاز.

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و يتمنى أن يلتفت رجال الأعمال لهذه الرياضة الهامة، و يقدموا الرعاية المادية  ليتاح للاعبين المزيد من التدريب خاصة وأن مصر لا تضم دورياً لهذه اللعبة، وعدد كبير من اللاعبين يتنقلون من محافظاتهم على نفقاتهم الخاصة لحضور التمرين الأسبوعي.

ويطالب أعضاء  بتأسيس اتحاد لكرة قدم المبتورين، مشيرين إلى أن قبل الفريق لم يكن هناك أي وجود رسمي لرياضة كرة القدم للمبتورين، ولكن الآن اللعبة ضمن اتحاد ألعاب كرة الكراسي المتحركة، كما تم إنشاء لجنة لكرة قدم المبتورين ضمن اللجنة البارالمبية ليتاح لنا المشاركة في كأس الأمم الأفريقية

بطولة كأس الامم الافريقية لكرة القدم لمبتوري الساق فريق المعجزات للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية سامة حسن مدرب الفريق لـ الدستور تشكيل فريق مبتوري القدم ي

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بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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