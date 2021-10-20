أستراليا: تطعيم 70% بصورة كاملة ضد فيروس كورونا

تمكنت أستراليا من تطعيم 70% البالغين الذين يبلغون من العمر أكثر من 16 عاما بصورة كاملة ضد فيروس كورونا.

وقال كبير المسئولين الصحيين في أستراليا بول كيلي، إن ذلك يعني أنه يمكن لأستراليا الانتقال لمرحلة جديدة، ودراسة ما يمكن فعله "للعودة لنوع من التعامل الطبيعي مع جائحة كورونا في أستراليا".

وكانت الحكومة قد أعلنت مؤخرا أنها ستتخذ خطوات نحو فتح حدودها الدولية، التي تم إغلاقها منذ آذار/مارس 2020 مع تطبيق استثناءات قليلة.

وفي القريب العاجل سوف يتمكن المواطنون الأستراليون الملقحون والمقيمون بصورة دائمة من السفر مجددا بحرية داخل البلاد وخارجها، ولكن لم يتضح بعد موعد تطبيق ذلك على من يحملون تأشيرات للدراسة والعمل والسائحين.

وكانت وتيرة التطعيم في أستراليا، البالغ تعداد سكانها 25 مليون نسمة، قد اتسمت بالبطء في بدايتها، ولكنها اكتسبت زخما في الأشهر الأخيرة، بعدما دفع تفشي سلالة دلتا مناطق كبيرة لفرض إجراءات إغلاق. وقد تضررت سيدني وملبورن بصورة خاصة.

وقالت الحكومة إنه من غير المرجح بصورة متزايدة أن تلجأ لإجراءات الإغلاق الصارمة في المستقبل.