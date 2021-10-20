الأربعاء 20 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الكيماويات: نسعى لعودة شركة «سيد للأدوية» للعمل بكامل طاقاتها

اجتماع عقده مجلس
اجتماع عقده مجلس إدارة النقابة

أكدت النقابة العامة للكيماويات على تمسكها الثابت بحقوق العمال المشروعة، واستمرارها في التفاوض بكافة الطرق القانونية من أجل تنفيذ مطالب عمال شركات الأدوية، خاصة الأرباح.

كما أعلنت النقابة العامة، عن اتصالات إيجابية بشأن عودة شركة تنمية الصناعات الكيماوية "سيد" للأدوية للعمل بكامل طاقاتها. 

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس إدارة النقابة العامة للكيماويات برئاسة كيميائي عماد حمدي، مع رؤساء اللجان النقابية بشركات الأدوية.

وأعلنت النقابة العامة عن مفاوضات جارية لسرعة حل أزمة الأرباح الخاصة بما يقرب من 25 ألف عامل في 9 شركات أدوية تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وهي: "الأسكندرية للأدوية، وسيد للأدوية، وممفيس للأدوية، والنصر للكيماويات الدوائية، والقاهرة للأدوية، والعربية للأدوية، والنيل للأدوية، ومصر للمستحضرات الطبية، والعبوات والمستلزمات الطبية"، وصرفها للعمال الذين بذلوا كل الجهد لمضاعفة الإنتاج في ظل ظروف كورونا الصعبة،وذلك بما لا يقل عن ما تم صرفه العام الماضي "2020".

وحول أزمة غلق شركة سيد للأدوية جزئياً ،أعلنت "النقابة العامة" عن بدء إتصالات بين مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الدوائية، من خلال د. أشرف الخولي العضو المنتدب، وكيمائي عماد حمدي رئيس النقابة العامة للكيماويات للبحث عن حلول عاجلة للأزمة الراهنة، وحلها خلال الأيام القليلة القادمة، والمتمثلة في صرف الأرباح ،وعودة "الشركة" للعمل بكامل طاقاتها، مؤكدة في بيانها على رفضها لقرار غلق "شركة سيد" بإعتبارها رائدة الصناعات الدوائية، والتي تنتج جزء كبير من الأدوية المستخدمة ضمن بروتوكول علاج فيروس كورونا،موضحة في ذات السياق تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان مقرراً عقده هذا الأسبوع إلى أجل مسمى لحين الإنتهاء من المفاوضات بشأن تلك المشكلات.

النقابة العامة للكيماويات حقوق العمال المشروعة الطرق القانونية الأرباح عمال شركات الأدوية شركة تنمية الصناعات الكيماوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

الأكثر قراءة

«الدم الغالى».. الرئيس السيسى يشهد استعراض تدريبات طلبة كلية الشرطة

مواعيد عرض الجزء الخامس والأخير من مسلسل الهيبة على MBC 1

كيف علقت الصحف الإنجليزية على ثنائية محمد صلاح بمرمى أتلتيكو مدريد؟

رئيس أكاديمية الشرطة: عقدنا 15 ورشة تدريبية حول مخططات إسقاط الدول

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الأربعاء 20-10-2021

ماجدة الرومي «الأعلى».. القائمة الكاملة لأسعار تذاكر مهرجان الموسيقى العربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وحدة سوريا.. الرئيس السيسى يرفض محاولة فرض الأمر الواقع

حسام علوان

حكاية المستر كولس الموظف الإنجليزى الغامض فى الحكومة المصرية

د. محمد عبدالديم

لماذا نحتاج إلى تسريع وتيرة الابتكار؟

إبراهيم داود

سينما التمويل الأجنبى

ماجد حبته

رجل الحرب والكذب

زيزيت سالم

ما بين شمس وأيوب تُروِّض شاهيناز الفقي حِبال الصَّبر

جمال-أسعد

المعارضة وبناء الشخصية المصرية

لواء.حمدى البطران

تعقب الدولة للجماعات الإرهابية في الخارج (23)

صور

إطلالات النجوم في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

«بيج رامى» يعود إلى القاهرة على «أتوبيس مكشوف»

مؤتمر الخطيب

محطة تل أبيب

المزيد

«أخطر من دلتا».. ظهور سلالة «AY.4.2» من كورونا بإسرائيل

ماذا يريد رئيس وزراء إسرائيل من بوتين فى لقائهما الأول؟

فلسطين والسويد تبحثان مساعى خلق مسار سياسى جديد ينهى الاحتلال