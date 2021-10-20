الكيماويات: نسعى لعودة شركة «سيد للأدوية» للعمل بكامل طاقاتها

أكدت النقابة العامة للكيماويات على تمسكها الثابت بحقوق العمال المشروعة، واستمرارها في التفاوض بكافة الطرق القانونية من أجل تنفيذ مطالب عمال شركات الأدوية، خاصة الأرباح.

كما أعلنت النقابة العامة، عن اتصالات إيجابية بشأن عودة شركة تنمية الصناعات الكيماوية "سيد" للأدوية للعمل بكامل طاقاتها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس إدارة النقابة العامة للكيماويات برئاسة كيميائي عماد حمدي، مع رؤساء اللجان النقابية بشركات الأدوية.

وأعلنت النقابة العامة عن مفاوضات جارية لسرعة حل أزمة الأرباح الخاصة بما يقرب من 25 ألف عامل في 9 شركات أدوية تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وهي: "الأسكندرية للأدوية، وسيد للأدوية، وممفيس للأدوية، والنصر للكيماويات الدوائية، والقاهرة للأدوية، والعربية للأدوية، والنيل للأدوية، ومصر للمستحضرات الطبية، والعبوات والمستلزمات الطبية"، وصرفها للعمال الذين بذلوا كل الجهد لمضاعفة الإنتاج في ظل ظروف كورونا الصعبة،وذلك بما لا يقل عن ما تم صرفه العام الماضي "2020".

وحول أزمة غلق شركة سيد للأدوية جزئياً ،أعلنت "النقابة العامة" عن بدء إتصالات بين مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الدوائية، من خلال د. أشرف الخولي العضو المنتدب، وكيمائي عماد حمدي رئيس النقابة العامة للكيماويات للبحث عن حلول عاجلة للأزمة الراهنة، وحلها خلال الأيام القليلة القادمة، والمتمثلة في صرف الأرباح ،وعودة "الشركة" للعمل بكامل طاقاتها، مؤكدة في بيانها على رفضها لقرار غلق "شركة سيد" بإعتبارها رائدة الصناعات الدوائية، والتي تنتج جزء كبير من الأدوية المستخدمة ضمن بروتوكول علاج فيروس كورونا،موضحة في ذات السياق تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان مقرراً عقده هذا الأسبوع إلى أجل مسمى لحين الإنتهاء من المفاوضات بشأن تلك المشكلات.