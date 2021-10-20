لأول مرة.. مطار الاقصر يستقبل رحلات سياحية من لوكمسبورج ورومانيا

كشفت مصادر مطلعة بالشركة المصرية للمطارات، عن بدء وصول رحلات سياحية دولية جديدة لأول مرة إلى مطار الأقصر الدولي قادمة من دولتى رومانيا ولوكمسبورج عبر مختلف شركات الطيران الأجنبية تزامنا مع بدء الفصل الشتوي.

وأضافت المصادر لـ"الدستور"، أن هناك العديد من الرحلات الجوية الدولية قد استقبلها مطار الأقصر الدولي خلال الفترة القليلة الماضية، كما سيستقبل المطار بداية من يوم 26 من الشهر الجاري اولى الرحلات الجوية الدولية القادمة من دولة الكويت، عبر إحدى شركات الطيران الكويتية الخاصة، حيث سيتم استقبال الطائرة من جانب السلطات المختصة بمطار الأقصر الدولي.

وأشارت المصادر إلى أن مطار الأقصر الدولي سيستقبل أيضا بداية من أول الشهر المقبل، عودة الرحلات الجوية الدولية القطرية عبر شركة الخطوط الجوية القطرية، حيث سيتم تسيير 4 رحلات جوية خلال الأسبوع، متوقعا زيادة معدلات التشغيل الجوية والركابية مختلفة الجنسيات خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وتشهد المطارات المصرية خلال الآونة الأخيرة زيادة ملحوظة في معدلات التشغيل رغم الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم، خاصة مع بدء العديد من دول العالم في عمليات التطعيم بلقاحات كورونا، ما يسهل عمليات التنقل والسفر بين الدول خلال الفترة المقبلة، خاصة مع حلول الفصل الصيفي.

وتلتزم المطارات، سواء الرئيسية أو السياحية أو الإقليمية، بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج باستثناء القادمين من (اليابان- الصين- تايلاند- أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا- ومطارات لندن هيثرو- باريس- فرانكفورت)، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

ويمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار، مقابل 30 دولارًا حال عدم إحضارهم الشهادة معهم، في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.