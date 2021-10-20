الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية تسجل 1,571 إصابة جديدة بكورونا

كورونا
كورونا

ارتفع عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية إلى أكثر من 1,500 إصابة اليوم الأربعاء وسط استمرار انتشار الفيروس.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم عن تسجيل 1,571 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية مما رفع إجمالي الإصابات إلى 346,088 إصابة.

وارتفع عدد الإصابات اليومية بكورونا بمقدار 498 إصابة بالمقارنة مع 1,073 إصابة في اليوم السابق.

ويعد هذا الرقم مستوى مماثلا بالمقارنة مع 1,583 إصابة مسجلة قبل أسبوع.

ومن بين الإصابات الجديدة، كانت هناك 1,556 إصابة عدوى محلية و15 إصابة وافدة من الخارج.

ويظل عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في البلاد أكثر من ألف إصابة لليوم الـ 106 على التوالي، منذ 7 يوليو عندما أبلغت البلاد عن 1,211 إصابة جديدة.

وفي الفترة من 14 حتى 20 أكتوبر، سجلت كوريا الجنوبية 1,939 ← 1,683 ← 1,617 ← 1,420 ← 1,050 ← 1,073 ← 1,571 إصابة على التوالي.

ويبقى عدد الإصابات اليومية أقل من 2,000 إصابة لليوم الـ 12 على التوالي منذ يوم 9 أكتوبر عندما أكدت البلاد 1,953 إصابة جديدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

 

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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