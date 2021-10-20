حبس سارق هاتف مراسل أحد المواقع 4 أيام على ذمة التحقيق

تمكنت ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية من كشف غموض وتفاصيل واقعة سرقة تليفون محمول خاص بزميل صحفي بموقع اليوم السابع خلال قيامة ببث مباشر أعلى الطريق الدائرى بشبرا الخيمة لشرح تفاصيل حدوث زلزال، حيث تبين ان وراء الواقعة عاطل قام بخطف التليفون وحاول بيعه.

وألقي القبض على المتهم وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وطلب تحريات المباحث.

وتلقى اللواء محمد العنانى، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، بلاغا بأن أحد الأشخاص "مجهول" يستقل دراجة نارية قام بخطف هاتف محمول من مراسل أحد المواقع الإخبارية "اليوم السابع" حال تواجده أعلى الطريق الدائرى بمنطقة بهتيم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بالقليوبية أثناء قيامه ببث مقطع فيديو مباشر باستخدام الهاتف المحمول ولاذ بالفرار.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية عن أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بمحل إقامته وكذا الدراجة النارية المستخدمة فـى ارتكاب الواقعة،

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن الهاتف المحمول المستولى عليه لدى تاجر مقيم بدائرة المركز، أمكن ضبط الأخير وبحوزته الهاتف المستولى عليه واعترف بعلمه بأنه من متحصلات واقعة سرقة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.