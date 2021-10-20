مفوضية الانتخابات العراقية تتسلم 379 شكوى بشأن نتائج الانتخابات

كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، عن عدد الشكاوى المستلمة فيما يخص نتائج الانتخابات التي أجريت في العاشر من الشهر الجاري.

وذكرت المفوضية في بيان صحفي، أن "عدد الشكاوى بلغ 379 شكوى، منها 361 على التصويت العام و27 على التصويت الخاص، و9 على العد والفرز اليدوي".

وأضافت، أن "161 شكوى منها اعتبرت أنها صفراء (مخالفة شكلية وموضوعية للشروط)، و138 خضراء (غير مؤثرة)، و10 حمراء (تعطى أولوية للتحقيق)، فيما هناك 88 شكوى يجري العمل على تصنيفها".

واعترضت مجموعة من الأحزاب والتحالفات التي خسرت الانتخابات على النتائج وتحدثت عن وجود "تزوير"، فيما هددت فصائل مسلحة باتخاذ خطوات تصعيدية ما لم تفرز نتائج الانتخابات يدويا.

وعلى صعيد آخر، ذكرت الاستخبارات العسكرية العراقية أنه تم اعتقال "إرهابي" وضبط أسلحة وعتاد بحوزته غربي محافظة نينوى.

وأوضحت الاستخبارات - في بيان أوردته قناة الإخبارية العراقية - "أنها قامت بالقبض على أحد الإرهابيين المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب في قرية تمارات التابعة إلى ناحية زمار غربي نينوى.

وأضاف البيان أنه تمت مداهمة منزل الإرهابي والقبض عليه وضبط 3 بنادق مختلفة و3 مسدسات صوتية و18 مخزن بندقية.

كما أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الجمعة، عن القبض على خلية إرهابية في محافظة نينوى العراقية، وذلك تزامنًا مع تفجير مخزن للعتاد يضم 65 عبوة غربي محافظة نينوى.

وأوضحت خلية الإعلام الأمني- في بيانٍ أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية- أنه بهدف تطهير الأراضي من مخلفات عصابات "داعش" الإرهابية، تمكنت "الفرقة 15" من القوات الأمنية بقيادة عمليات غربي نينوى، من تفجير مخزن للعتاد في حقل قبق، ضم 65 عبوة ناسفة محلية الصنع و8 مقذوفات مختلفة العيار.