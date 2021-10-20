الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الاتصال الجزائرى: التجديد يفرض نفسه على وسائل الإعلام العربى

الجزائر
الجزائر

قال وزير الاتصال الجزائري عمار بلحيمر، إن "خيار التجديد يفرض نفسه على وسائل الإعلام العربي حتى تضمن المؤسسات الإعلامية استمراريتها".

وأضاف بلحيمر في كلمته، خلال الدورة الـ21 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، والتي انطلقت  بتونس وتستمر لمدة 4 أيام، أنه وعلى الرغم من نجاح بعض وسائل الإعلام العربية في خوض غمار المنافسة عبر مختلف وسائطها الإعلامية، "يبقى هذا التقدم ناقصا وعاجزا أمام تحديات الفضاء الإلكتروني الذي يحتاج الاستثمار فيه وتطويره".

وقال إن الإعلام مدعو، بالنظر إلى المهام النبيلة المنوطة به، إلى "تعزيز التواصل العربي في كنف الحرية والحوار، وخوض غمار تجديد الخطاب الإعلامي في الزمن الرقمي، في مسعى يرمي إلى ضمان الاستمرارية، خاصة مع استحواذ وسائل التواصل الاجتماعي على اهتمام ومتابعة الجمهور، ومواكبة العصر الرقمي والاستفادة من خصائصه ومزاياه".

ورأى وزير الاتصال الجزائري أن "تطوير المحتوى وتحقيق المصداقية والجودة، يبقيان سلاح الإعلام للحفاظ على مكانته ومواجهة تحديات الرقمنة".

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة في الجزائر، تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتراجع 6 حالات عن حصيلة اليوم السابق، ليصل بذلك مجموع الإصابات إلى 205 آلاف و.286

وكشفت الوزارة في بيان لها عن رصد حالتي وفاة جديدتين بانخفاض حالة واحدة عن يوم أمس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5 آلاف و872. 

وأشارت الوزارة إلى تماثل 71 مريضا للشفاء ليصل بذلك عدد المصابين الذين تعافوا من الوباء 140 آلفا و.758

وبحسب الوزارة ،فيما يتواجد 13 مريضا في العناية المركزة.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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