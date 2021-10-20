الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» تكشف ملابسات القبض على سارق هاتف مراسل أحد المواقع

المتهم
المتهم

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع “فيسبوك” يتضمن خطف هاتف محمول من مراسل أحد المواقع الإخبارية. 

وأفادت الداخلية، في بيان لها، بقيام أحد الأشخاص "مجهول" يستقل دراجة نارية بخطف هاتف محمول من مراسل أحد المواقع الإخبارية حال تواجده أعلى الطريق الدائرى بمنطقة بهتيم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بالقليوبية أثناء قيامه ببث مقطع فيديو مباشر باستخدام الهاتف المحمول ولاذ بالفـرار.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية عن أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بمحل إقامته وكذا الدراجة النارية المستخدمة فـى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بلرتكابه الواقعة، وأرشد عن الهاتف المحمول المستولى عليه لدى (تاجر - مقيم بدائرة المركز).

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الأخير وبحوزته الهاتف المستولى عليه واعترف بعلمه بأنه من متحصلات واقعة سرقة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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